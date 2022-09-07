"Там есть адекватные люди": шоумен Бедняков рассказал, почему выступал в России после 2014 года
Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков, у которого оккупанты уничтожили жилье в Мариуполе, рассказал, как он относится к россиянам, и почему выступал в Москве после 2014 года.
Об этих фактах он рассказал в интервью программы "Ходят слухи".
Как Бедняков относится к россиянам
Отметим, что еще в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Бедняков говорил, что "ненавидит кремлевскую власть". Сейчас ведущий отмечает, что среди россиян есть и адекватные.
"Тех, кто с Z, я ненавижу. Их оказалось намного больше. Там есть адекватные люди, я их не ненавижу. Есть люди, которые говорят: "Хороший русский - мертвый русский, но это не моя история", - признался шоумен.
Беднякову стыдно за выступления в РФ (instagram.com.biedniakov)
По его словам, он знает тех людей, которые помогают и он ощущает их поддержку.
Почему Бедняков выступал в Москве после 2014 года
Отметим, что шоу с Настей Ивлеевой снималось после 2014 года в Москве и ведущий ездил туда на съемки.
"Мне стыдно сейчас за то, что я там выступал, понимая сейчас, сколько там было Z и V",- сказал Андрей.
Ведущий рассказал, что "пропутинских" людей он не приглашал в свои проекты.
"Я был в Москве и снимал проекты, но никогда не приглашал туда людей, которые поддерживали Путина", - отметил Бедняков.
Как мы ранее писали, шоумен Андрей Бедняков станет отцом во второй раз.
А также мы рассказывали о том, что Бедняков отреагировал на приезд Надежды Бабкиной в Мариуполь.