Будет сюрприз: шоумен Андрей Бедняков станет отцом во второй раз
Телеведущий и шоумен Андрей Бедняков, который потерял маму в Мариуполе, станет отцом во второй раз. Его супруга Настя Короткая показала снимок с округлившимся животом.
Фотографию Настя Короткая разместила на своей странице в Instagram.
На снимке ведущая Настя Короткая изображена в белой майке и длинной юбке, которая совсем не скрывает округлившийся живот. Она подшутила над мужем в комментарии к фото.
"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот это будет ему сюрприз через несколько месяцев", - написала Короткая.
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Сам Андрей Бедняков тоже пошутил в ответ жене в комментариях и написал: "Вот это, блин, оставил на полгода".
Настя и Андрей познакомились в Мариуполе, когда оба играли в команде КВН. Потом они вместе переехали в Киев и стали участниками программ "Большая разница" и "Орел и Решка".
Также Анастасия Короткая снялась в нескольких телепроектах - молодежном сериале "Большие чувства", "Супергерои", "Игры непристойных", "Вечерний Киев".
Брак Настя и Андрей заключили в августе 2014 года, а в сентябре 2015 года у них родилась дочь Ксения.
Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Бедняков показал, во что рашисты превратили его дом в Мариуполе.
А также мы рассказывали о том, что Бедняков отреагировал на приезд Надежды Бабкиной в Мариуполь.