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"Там є адекватні люди": шоумен Бєдняков розповів, чому виступав у Росії після 2014 року

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Середа 07 вересня 2022 12:55
"Там є адекватні люди": шоумен Бєдняков розповів, чому виступав у Росії після 2014 року Андрій Бєдняков соромиться, що працював у Росії (instagram.com. biedniakov)
Автор: Styler

Український ведучий і шоумен Андрій Бєдняков, у якого окупанти знищили житло в Маріуполі, розповів, як він ставиться до росіян, і чому виступав у Москві після 2014 року.

Про ці факти він розповів в інтерв'ю програми "Ходять чутки".

Як Бєдняков ставиться до росіян

Зазначимо, що ще в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бєдняков говорив, що "ненавидить кремлівську владу". Зараз ведучий зазначає, що серед росіян є й адекватні.

"Тих, хто з Z, я ненавиджу. Їх виявилося набагато більше. Там є адекватні люди, я їх не ненавиджу. Є люди, які кажуть:" Хороший росіянин - мертвий росіянин, але це не моя історія", - зізнався шоумен.

&quot;Там є адекватні люди&quot;: шоумен Бєдняков розповів, чому виступав у Росії після 2014 рокуБєднякову соромно за виступи у РФ (instagram.com.biedniakov)

За його словами, він знає тих людей, які допомагають звідти і він відчуває їх підтримку.

Чому Бєдняков виступав у Москві після 2014 року

Зазначимо, що шоу з Настею Івлєєвою знімалося після 2014 року в Москві і ведучий їздив туди на зйомки.

"Мені соромно зараз за те, що я там виступав, розуміючи зараз, скільки там було Z і V", - сказав Андрій.

Ведучий розповів, що "пропутінських" людей він не запрошував у свої проекти.

"Я був у Москві і знімав проекти, але ніколи не запрошував туди людей, які підтримували Путіна", - зазначив Бєдняков.

Як ми раніше писали, шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге.

А також ми розповідали про те, що Бєдняков відреагував на приїзд Надії Бабкіної до Маріуполя.

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Андрей Бедняков
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