Нас "освободили" от квартиры: оккупанты разбомбили дом Беднякова в Мариуполе

Ведущий Орла и Решки Андрей Бедняков, у которого умерла мама в Мариуполе , рассказал, что жилья в родном городе он также лишился.

От подписчиков в Instagram он узнал, что его дома больше нет - в него попала российская ракета и он сгорел.

Так, Бедняков показал в сторис свою школу, где когда-то учился и которую разрушили российские войска. Теперь она осталась только в воспоминаниях учеников и учителей - здания учебного заведения практически не существует.

"До войны моя школа была одной из лучших. Большое футбольное поле с искусственным газоном, где постоянно занимались дети с района. Беговые дорожки с резиновым покрытием. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Баскетбольное поле. Тренажеры. Там было нереально классно. Там все время были дети", - рассказал Андрей.

Он добавил, что за школой был его дом, где он вырос и который разрушили российские оккупанты. Жительница Мариуполя, жившая по соседству с телеведущим, написала ему, что туда попала бомба.

"Дом, где я вырос, находился за школой. Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Многоэтажка сгорела. Нас "освободили" от квартиры", - поделился Бедняков.

Бедняков рассказал, что его школу и дом в Мариуполе уничтожили оккупанты (фото: instagram.com/biedniakov)