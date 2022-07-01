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Нас "освободили" от квартиры: оккупанты разбомбили дом Беднякова в Мариуполе

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Пятница 01 июля 2022 21:17
Нас "освободили" от квартиры: оккупанты разбомбили дом Беднякова в Мариуполе Андрей Бедняков (facebook.com)
Автор: Марина Настевич

Ведущий Орла и Решки Андрей Бедняков, у которого умерла мама в Мариуполе, рассказал, что жилья в родном городе он также лишился.

От подписчиков в Instagram он узнал, что его дома больше нет - в него попала российская ракета и он сгорел.

Так, Бедняков показал в сторис свою школу, где когда-то учился и которую разрушили российские войска. Теперь она осталась только в воспоминаниях учеников и учителей - здания учебного заведения практически не существует.

"До войны моя школа была одной из лучших. Большое футбольное поле с искусственным газоном, где постоянно занимались дети с района. Беговые дорожки с резиновым покрытием. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Баскетбольное поле. Тренажеры. Там было нереально классно. Там все время были дети", - рассказал Андрей.

Нас &quot;освободили&quot; от квартиры: оккупанты разбомбили дом Беднякова в Мариуполе

Он добавил, что за школой был его дом, где он вырос и который разрушили российские оккупанты. Жительница Мариуполя, жившая по соседству с телеведущим, написала ему, что туда попала бомба.

"Дом, где я вырос, находился за школой. Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Многоэтажка сгорела. Нас "освободили" от квартиры", - поделился Бедняков.

Нас &quot;освободили&quot; от квартиры: оккупанты разбомбили дом Беднякова в МариуполеБедняков рассказал, что его школу и дом в Мариуполе уничтожили оккупанты (фото: instagram.com/biedniakov)

Ранее мы сообщали, что Андрея Беднякова, потерявшего в Мариуполе маму, обвинили в предательстве.

Читатйте также, что ведущий Орла и Решки объяснил, сможет ли простить россиянам Мариуполь.

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Орел и Решка Андрей Бедняков
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