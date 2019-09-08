Талисман невезения: Меган Маркл обвинили в том, что она приносит неудачу

Меган Маркл подверглась жесткой критике со стороны фанатов американской теннисистки Серены Уильямс. Дело в том, что спортсменка уже проигрывает третий финал на Открытом чемпионате США по теннису. Фанаты Уильямс считают, что причина такого невезения – подруга теннисистки Меган Маркл, которая посещает ее игры и только приносит неудачу. Об этом сообщает Daily Mail.

Теннисный турнир проходит в Нью-Йорке с 19 августа по 8 сентября. В финале соревнований 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американскую 37-летнюю победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5.

Меган Маркл считают виновной в невезении Серены Уильямс (фото: Getty Images)

На стадионе Меган Маркл сидела на VIP-местах рядом с матерью, сестрой и мужем известной теннисистки, а также с редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур.

После проигрыша Серены один из пользователей Twitter обратился с просьбой к Меган Маркл, чтобы она больше не посещала финальные матчи Серены, потому что она приносит неудачу. При этом другие пользователи сети также верят в то, что Меган Маркл является эдаким талисманов невезения.

Тем не менее, Меган Маркл наблюдала за победой Уильямс на Уимблдоне в 2016 году, когда спортсменка защитила свой титул против немецкой теннисистки Анжелики Кербер. В то время, по слухам, герцогиня встречалась с принцем Гарри.

Напомним, что королевская семья осудила Меган Маркл за то, что она что-то скрывает.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию.