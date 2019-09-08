Талісман невезіння: Меган Маркл звинуватили в тому, що вона приносить невдачу

Меган Маркл піддалася жорсткій критиці з боку фанатів американської тенісистки Серени Вільямс. Справа в тому, що спортсменка вже програє третій фінал на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Фанати Вільямс вважають, що причина такого невезіння – подруга тенісистки Меган Маркл, яка відвідує її ігри і тільки приносить невдачу. Про це повідомляє Daily Mail.

Тенісний турнір проходить у Нью-Йорку з 19 серпня по 8 вересня. У фіналі змагань 19-річна канадська тенісистка Бьянка Андреєску обіграла американську 37-річну переможницю турнірів Великого шолома Серену Вільямс. Матч завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Меган Маркл вважають винною у невезіння Серени Вільямс (фото: Getty Images)

На стадіоні Меган Маркл сиділа на VIP-місцях поруч з матір'ю, сестрою і чоловіком відомої тенісистки, а також з редактором американського видання журналу Vogue Анною Вінтур.

Після програшу Серени один з користувачів Twitter звернувся з проханням до Меган Маркл, щоб вона більше не відвідувала фінальні матчі Серени, тому що вона приносить невдачу. При цьому інші користувачі мережі також вірять в те, що Меган Маркл є таким собі талісманів невезіння.

Тим не менш, Меган Маркл спостерігала за перемогою Вільямс на Вімблдоні в 2016 році, коли спортсменка захистила свій титул проти німецької тенісистки Анжеліки Кербер. У той час, за чутками, герцогиня зустрічалася з принцом Гаррі.

Нагадаємо, що королівська сім'я засудила Меган Маркл за те, що вона щось приховує.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили дочки прізвище.