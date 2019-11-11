Талантливый журналист: у Дубинского нашли десятки квартир и люксовый автопарк (видео)

Александр Дубинский владеет несколькими квартирами в Киеве и 6 зелельными участками под столицей и автопарком дорогих иномарок. При этом у мамы нардепа партии "Слуга народа", бывшего ведущего программы "Гроші" - не менее обширные владения движимого и недвижимого имущества. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.info, вышедшего 11 ноября.

Новоиспеченный депутат пообещал декларировать свое имущество уже весной 2020 года.

"Поэтому мы решили помочь ему собрать в кучу все его квартиры, машины, поместья и даже недвижимость и люксовый автопарк мамы", - рассказал ведущий "Наші Гроші" Денис Бигус.

Александр Дубинский (Фото: facebook.com dubinskyi)

Он напомнил, что Дубинский в своей передаче ранее регулярно напоминал чиновникам о незадекларированных наличных и недвижимости.

В интервью одному из изданий в августе депутат заявил, что у него машина 2006 года, у жены - 2011-го.

Однако политика постоянно видят на Toyota Land Cruiser 2013 года, стоимостью около 50 тысяч долларов. Авто записано на маму нардепа Аллу Березовскую - она дает покататься сыну, постоянно.

За последние 5 лет Дубинский купил 10 машин, из которых 7 - Mercedes, есть еще спорт-купе Porsche Carrera (2006) и Honda S2000 (2009).

У его мамы за последние 5 лет появилось 7 авто: два солидные Мерседес G55, два Mercedes-Benz Е55, Toyota Land Cruiser и Maserati Coupe Cambiocorsa

"Мама любит скорость", - так прокомментировал Дубинский ее автоувлечения.

Дубинский из "Слуги Народа" владеет крупной недвижимостью и автопарком (Фото: скриншот)

В 2014 году, когда рынок недвижмости просел, целый подъезд выставили на продажу, и Дубинский попросил Леонида Юрушева продать ему две квартиры в доме на Подоле под престижным Fairmont Grand Hotel. Стоимость каждой - приблизительно 100 тысяч долларов (в 2016 году их рыночная стоимость достигала полмиллиона долларов).

В селе Хотив под Киевом у Дубинского 6 земельных участков с загородным домом.

Также в Киеве есть дом в Соломенском районе. Еще у "Слуги народа" - квартира в элитном ЖК "Французский квартал" на Печерске. Также есть квартира на Теремках.

Дубинский объяснял свое купленное имущество тем, что он "талантливый журналист, вот и все".

У его жены Леси Цибко, которая работала директором по маркетингу в общественной организации "Лига финансового развития" (основатель - сам Дубинский), есть 7 квартир. Большинство из них расположены возле квартир самого Александра. В 2015 году она купила 3 квартиры на Печерске, в 2-16-м - еще оду там же, и в 2017 году приаобрела в этом районе трехкомнатную.

Мама Дубинского владеет 19-ю объектами недвижимости в Киеве, стоимостью в миллион долларов. И большинство появилась перед парламентськмы выборами, когда ее сын баллотировался в Раду по спискам "Слуги народа".

Дубинский из "Слуги Народа" владеет крупной недвижимостью и автопарком (Фото: скриншот)

Вместе эта вся роскошь обошлась маме и Дубинскому в 2,5 миллиона долларов.

В сумме получается такой список:

24 квартиры (около 2000 "квадратов"),

70 соток земли,

17 автомобилей,

2 дома.

"Интересно, помнит еще нардеп, как в программе "Гроші" на 1+1 он упрекал чиновников, которые записывают имущество на родителей?" - говорится в публикации.

Видео: Дубинский из "Слуги Народа" владеет крупной недвижимостью и автопарком