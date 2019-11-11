Талановитий журналіст: у Дубінського знайшли десятки квартир і люксовий автопарк (відео)

Олександр Дубінський володіє кількома квартирами в Києві та 6 зелельными ділянками під столицею і автопарком дорогих іномарок. При цьому у мами нардепа партії "Слуга народу", колишнього ведучого програми "Гроші" - не менш великі володіння рухомого і нерухомого майна. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.info, що вийшло 11 листопада.

Новоспечений депутат пообіцяв декларувати своє майно вже навесні 2020 року.

"Тому ми вирішили допомогти йому зібрати в купу всі його квартири, машини, маєтки і навіть нерухомість і люксовий автопарк мами", - розповів ведучий "Наші Гроші" Денис Бігус.

Олександр Дубінський (Фото: facebook.com dubinskyi)

Він нагадав, що Дубінський у своїй передачі раніше регулярно нагадував чиновникам про незадекларовані готівки та нерухомості.

В інтерв'ю одному з видань у серпні депутат заявив, що у нього машина 2006 року, у дружини - 2011-го.

Проте політика постійно бачать на Toyota Land Cruiser 2013 року, вартістю близько 50 тисяч доларів. Авто записаний на маму нардепа Аллу Березовську - вона дає покататись синові, постійно.

За останні 5 років Дубінський купив 10 машин, з яких 7 - Mercedes, є ще спорт-купе Porsche Carrera (2006) і Honda S2000 (2009).

У його мами за останні 5 років з'явилося 7 авто: два солідні Мерседес G55, два Mercedes-Benz Є55, Toyota Land Cruiser і Maserati Coupe Cambiocorsa

"Мама любить швидкість", - так прокоментував Дубінський її автовподобання.

Дубінський з "Слуги Народу" володіє великою нерухомістю та автопарком (Фото: скріншот)

У 2014 році, коли ринок недвижмости просів, цілий під'їзд виставили на продаж, і Дубінський попросив Леоніда Юрушева продати йому дві квартири в будинку на Подолі під престижним Fairmont Grand Hotel. Вартість кожної - приблизно 100 тисяч доларів (у 2016 році їх ринкова вартість сягала півмільйона доларів).

В селі Хотів під Києвом у Дубінського 6 земельних ділянок із заміським будинком.

Також у Києві є будинок у Солом'янському районі. Ще у "Слуги народу" - квартира в елітному ЖК "Французький квартал" на Печерську. Також є квартира на Теремках.

Дубінський пояснював своє куплене майно тим, що він "талановитий журналіст, ось і все".

У його дружини Лесі Цибко, яка працювала директором з маркетингу в громадській організації "Ліга фінансового розвитку" (засновник - сам Дубінський), є 7 квартир. Більшість з них розташовані біля квартир самого Олександра. У 2015 році вона купила 3 квартири на Печерську, в 2-16-му - ще оду там же, і в 2017 році приаобрела в цьому районі трикімнатну.

Мама Дубінського володіє 19-ма об'єктами нерухомості в Києві, вартістю в мільйон доларів. І більшість з'явилася перед парламентськмы виборами, коли її син балотувався до Ради по списках "Слуги народу".

Дубінський з "Слуги Народу" володіє великою нерухомістю та автопарком (Фото: скріншот)

Разом вся ця розкіш обійшлася мамі та Дубінскому в 2,5 мільйона доларів.

У сумі виходить такий список:

24 квартири (близько 2000 "квадратів"),

70 соток землі,

17 автомобілів,

2 будинки.

"Цікаво, чи пам'ятає ще нардеп, як у програмі "Гроші" на 1+1 він дорікав чиновників, які записують на майно батьків?" - йдеться у публікації.

Відео: Дубінський з "Слуги Народу" володіє великою нерухомістю та автопарком