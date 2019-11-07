У "Слуги народа" нашли тайный особняк: новые подробности скандала (видео)

Ткаченко арендует дом на Трухановом острове в Киеве, где запрещены застройки (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардеп Ткаченко арендовал поместье на Трухановом после расследования о незаконности застройки острова

Александр Ткаченко, народный депутат от "Слуги народа" и экс-руководитель "1+1 медиа", имеет незадекларированный дом на Трухановом острове в Киеве. Согласно журналистскому расследованию Bihus.info, обнародованному еще в октябре, арендованное здание находится на территории рекреационной зоны, где строить частное жилье запрещено законом. Теперь журналисты выяснили, кто является приватным владельцем особняка и сколько на самом деле политик в нем проживает.

Так, после скандала с неуказанным в декларации за 2019 год домом, Ткаченко объяснил это тем, что арендует его с мая. Врочем, журналисты пишут что нардеп использует этот дом уже больше года, что подтверждают фото еще за май 2018-го.

Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

После более развернутого расследования выяснилось, что Ткаченко, который сейчас претендует на должность председателя Киевской городской госадминистрации - проживает в особняке минимум с 2016 года. Об этом свидетельствуют снимки в соцсетях нардепа и его супруги Анны Ткаченко, диджитал-директора "1+1 медиа".

Ткаченко заявляет, что они приезжали в дом периодически, а арендовать начали только в 2019 году.

Фото: материалы расследования (bihus.info)

К слову, ранее относительно "воровства земли" на Трухановом острове уже выходили передачи в программе "Гроші" (на канале "1+1"), ведущий которой Александр Дубинский также стал нардодным депутатом от "Слуги народа" - сюжеты за 2015 и 2016 годы. Про дом, который сейчас арендует Ткаченко, также говорилось в тех репортажах.

Основной дом, два - меньшего размера и двор с озером на крыльце находятся посреди участка земли в 4 га, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

Фото: материалы расследования (bihus.info)

Его владелец - инвестиционный банкир Денис Копылов - рассказал журналистам, что был вынужден выкупить этот дом, потому что его спортивный клуб собирались "отжать". Сейчас по документам строение до сих пор числится как административное здание клуба.

Ткаченко арендует дом на Трухановом острове в Киеве, где запрещены застройки (Видео: YouTube / BIHUS info)