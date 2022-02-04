UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядит

Автор: Татьяна Самарук

В Украине продают уникальный пробный экземпляр монеты номиналом в 1 гривну за 6 тысяч гривен. Отмечается, что монета изготовлена в 1992 году.

Так, об особенностях монеты рассказали на онлан-аукционе Violity.

В чем уникальность монеты

Данная монета никогда не была в обращении. По словам владельца, ее создали как пробный экземпляр, который не стал утвержденным. Причиной этому является вес монеты, значительно превышавшей норму.

Монету в 1992 году правительство Украины поручило изготовить руководству завода города Кировска Луганской области.

В частности, всего отчеканили около 2000 экземпляров, однако из-за их веса образец не утвердили. Вес редкого лота составляет 15,35 г, диаметр 34,9 мм, а толщиной около 3 мл +- 0,2 мм.

В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)

Кроме того, в объявлении отмечается, что состояние монеты отличное, и она не была реставрирована.

К тому же сейчас за лотом следят 116 человек, 65 из которых уже успели поставить ставки. Аукцион закончится через двое суток.

В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)

Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч.

Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.

Читайте РБК-Украина в Google News
монета