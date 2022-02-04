За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядит

В чем уникальность монеты

Данная монета никогда не была в обращении. По словам владельца, ее создали как пробный экземпляр, который не стал утвержденным. Причиной этому является вес монеты, значительно превышавшей норму.

Монету в 1992 году правительство Украины поручило изготовить руководству завода города Кировска Луганской области.

В частности, всего отчеканили около 2000 экземпляров, однако из-за их веса образец не утвердили. Вес редкого лота составляет 15,35 г, диаметр 34,9 мм, а толщиной около 3 мл +- 0,2 мм.

В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)

Кроме того, в объявлении отмечается, что состояние монеты отличное, и она не была реставрирована.

К тому же сейчас за лотом следят 116 человек, 65 из которых уже успели поставить ставки. Аукцион закончится через двое суток.

В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)