За таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядає

У чому унікальність монети

Дана монета ніколи не була в обігу. За словами власника, її створили як пробний екземпляр, що не став затвердженим. Причиною цьому є вага монети, що значно перевищувала норму.

Монету у 1992 році уряд України доручив виготовити керівництву заводу міста Кіровська Луганської області.

Зокрема, всього викарбували близько 2000 екземплярів, проте через їхню вагу зразок не затвердили. Вага рідкісного лота становить 15,35 г, діаметр 34,9 мм, а товщиною близько 3 мл +- 0,2 мм.

В Україні продають унікальну монету в 1 гривню (violity)

Окрім того, в оголошенні зазначається, що стан монети відмінній, і вона не була реставрована.

До того ж зараз за лотом стежать 116 людей, 65 з яких вже встигли поставити ставки. Аукціон закінчиться через дві доби.

В Україні продають унікальну монету в 1 гривню (violity)