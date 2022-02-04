За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядит
В Украине продают уникальный пробный экземпляр монеты номиналом в 1 гривну за 6 тысяч гривен. Отмечается, что монета изготовлена в 1992 году.
Так, об особенностях монеты рассказали на онлан-аукционе Violity.
В чем уникальность монеты
Данная монета никогда не была в обращении. По словам владельца, ее создали как пробный экземпляр, который не стал утвержденным. Причиной этому является вес монеты, значительно превышавшей норму.
Монету в 1992 году правительство Украины поручило изготовить руководству завода города Кировска Луганской области.
В частности, всего отчеканили около 2000 экземпляров, однако из-за их веса образец не утвердили. Вес редкого лота составляет 15,35 г, диаметр 34,9 мм, а толщиной около 3 мл +- 0,2 мм.
В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)
Кроме того, в объявлении отмечается, что состояние монеты отличное, и она не была реставрирована.
К тому же сейчас за лотом следят 116 человек, 65 из которых уже успели поставить ставки. Аукцион закончится через двое суток.
В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)
Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч.
Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.