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За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядит

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Пятница 04 февраля 2022 19:25
За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядит В Украине продают уникальную монету в 1 гривну (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продают уникальный пробный экземпляр монеты номиналом в 1 гривну за 6 тысяч гривен. Отмечается, что монета изготовлена в 1992 году.

Так, об особенностях монеты рассказали на онлан-аукционе Violity.

В чем уникальность монеты

Данная монета никогда не была в обращении. По словам владельца, ее создали как пробный экземпляр, который не стал утвержденным. Причиной этому является вес монеты, значительно превышавшей норму.

Монету в 1992 году правительство Украины поручило изготовить руководству завода города Кировска Луганской области.

В частности, всего отчеканили около 2000 экземпляров, однако из-за их веса образец не утвердили. Вес редкого лота составляет 15,35 г, диаметр 34,9 мм, а толщиной около 3 мл +- 0,2 мм.

За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядитВ Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)

Кроме того, в объявлении отмечается, что состояние монеты отличное, и она не была реставрирована.

К тому же сейчас за лотом следят 116 человек, 65 из которых уже успели поставить ставки. Аукцион закончится через двое суток.

За такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядитЗа такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядитЗа такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядитЗа такую уникальную монету в 1 гривну можно получить 6 тысяч: как она выглядитВ Украине продают уникальную монету в 1 гривну (violity)

Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч.

Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.

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