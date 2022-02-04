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За таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядає

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П'ятниця 04 лютого 2022 19:25
За таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядає В Україні продають унікальну монету в 1 гривню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні продають унікальний пробний екземпляр монети номіналом в 1 гривню за 6 тисяч гривень. Зазначається, що монета виготовлена у 1992 році.

Так, про особливості монети розповіли на онлан-аукціоні Violity.

У чому унікальність монети

Дана монета ніколи не була в обігу. За словами власника, її створили як пробний екземпляр, що не став затвердженим. Причиною цьому є вага монети, що значно перевищувала норму.

Монету у 1992 році уряд України доручив виготовити керівництву заводу міста Кіровська Луганської області.

Зокрема, всього викарбували близько 2000 екземплярів, проте через їхню вагу зразок не затвердили. Вага рідкісного лота становить 15,35 г, діаметр 34,9 мм, а товщиною близько 3 мл +- 0,2 мм.

За таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядаєВ Україні продають унікальну монету в 1 гривню (violity)

Окрім того, в оголошенні зазначається, що стан монети відмінній, і вона не була реставрована.

До того ж зараз за лотом стежать 116 людей, 65 з яких вже встигли поставити ставки. Аукціон закінчиться через дві доби.

За таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядаєЗа таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядаєЗа таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядаєЗа таку унікальну монету в 1 гривню можна отримати 6 тисяч: як вона виглядаєВ Україні продають унікальну монету в 1 гривню (violity)

Раніше ми повідомляли, що в Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч.

Також ми писали, що за ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму.

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