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За такую 1-гривневую монету можно получить 100 тысяч: как она выглядит

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Четверг 04 ноября 2021 15:55
За такую 1-гривневую монету можно получить 100 тысяч: как она выглядит Фото: В Украине продают монету номиналом 1 гривна за 100 тысяч (ТСН)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине на аукцион выставили одногривневую монету, отчеканенную 15 лет назад. Продавец уверяет, что она уникальна в своем роде.

Такой лот появился на специальном сайте для коллекционеров Сrafta.

Автор объявления говорит, что эта монета имеет "мистическую силу", ведь на ней четко видно "танцующего Шиву". Просит он за нее ни много ни мало - 100 тысяч гривен.

"Монета, волею случая, наделена мистической силой. Направление силы определит время. На куполе храма отчетливо видно танцующего Шиву. Да, это обычный недостаток плавки монеты, но уж больно специфический. Монета имеет свое имя - "Танцующий Шива", - уверяет продавец.

Отметим, что автор, увы, не показал, этот дефект вблизи. Поэтому не совсем понятно, танцует там Шива или нет.

За такую 1-гривневую монету можно получить 100 тысяч: как она выглядит

Фото: Так выглядит монета, за которую просят 100 тысяч (crafta.ua)

Какие монеты считаются ценными

Нумизматы охотятся за монетами с отчетливым дефектом, допущенным во время чеканки: вгибы, лишние детали, наплывы. Такие экземпляры порой стоят по несколько тысяч долларов.

Большую ценность представляют и монеты с "гладким гуртом". То есть на их ребре нет зубьев или надписей. Гурт специально начали наносить в начале XVI века в Европе, ведь тогда монеты чеканили из драгоценных металлов, а мошенники полюбляли их обпиливать.

Ранее мы писали, что в Украине продают сервиз, который может заваляться в серванте каждого, за 20 тысяч.

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