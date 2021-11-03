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За такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богач

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 12:19
За такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богач Иллюстративное фото: В Украине можно продать антикварную посуду из серванта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине можно с успехом продать антикварную посуду, выручив за нее немалые деньги. Интересно, что подобные сервизы производились в том числе на территории нашей страны и могут пылиться в бабушкином серванте, дожидаясь своего "звездного часа".

Одно из таких объявлений появилось на платформе продаж для частных лиц OLX.

"Продам набор антикварной посуды фабрики М. С.Кузнецова. Вся посуда в отличном состоянии. Посуда хранилась долгое время в семье. Возможна продажа поштучно", - говорится в объявлении.

За весь сервиз продавец просит 20 тысяч гривен. Сколько единиц в нем представлено - не говорится, но на некоторых есть сколы и другие дефекты.

Смотрите ниже, как выглядит легендарная посуда Кузнецова. Ее можно распознать по печатям на донышке.

За такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богачЗа такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богачЗа такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богачЗа такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богачЗа такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богачЗа такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богач

Для справки:

Матвей Сидорович Кузнецов, в конце XIX - начале XX века был фарфорофаянсовым королем тогдашней империи.

Один из его заводов был основан в Харькове в 1887 году на территории села Буда - Будянский фаянсовый завод, где кроме фаянса производился и качественный фарфор.

Продукция "фарфоровой империи Кузнецовых" отличалась высоким качеством и в свое время была отмечена Большими золотыми медалями на выставках в Париже, Реймсе и других городах.

Напомним, что 2 ноября легендарная фабрика, основанная в 1887 году предпринимателем Матвеем Кузнецовым, была снесена мощным взрывом.

Ранее мы писали также, что в Украине за 2 гривны можно выручить 10 тысяч гривен.

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