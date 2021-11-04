За таку 1-гривневу монету можна отримати 100 тисяч: як вона виглядає

В Україні на аукціон виставили одногривневу монету, викарбувану 15 років тому. Продавець запевняє, що вона унікальна у своєму роді.

Такий лот з'явився на спеціальному сайті для колекціонерів Сrafta .

Автор оголошення говорить, що ця монета має "містичну силу", адже на ній чітко видно "танцюючого Шиву". Просить він за неї ні багато ні мало - 100 тисяч гривень.

"Монета, волею випадку, наділена містичною силою. Напрямок сили визначить час. На куполі храму чітко видно танцюючого Шиву. Так, це звичайний недолік плавки монети, але аж надто специфічний. Монета має своє ім'я - "Танцюючий Шива", - запевняє продавець.

Відзначимо, що автор, на жаль, не показав, цей дефект зблизька. Тому не зовсім зрозуміло, танцює там Шива чи ні.

Фото: так виглядає монета, за яку просять 100 тисяч (crafta.ua)

Які монети вважаються цінними

Нумізмати полюють за монетами з виразним дефектом, допущеним під час карбування: вгини, зайві деталі, напливи. Такі екземпляри часом коштують по кілька тисяч доларів.

Велику цінність представляють і монети з "гладким гуртом". Тобто на їх ребрі немає зубів або написів. Гурт спеціально почали наносити на початку XVI століття в Європі, адже тоді монети карбували з дорогоцінних металів, а шахраї полюбляли їх обпилювати.