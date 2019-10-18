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Таксистам придется раскошелиться: какие нововведения придумали "Слуги народа"

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 18:18
Таксистам придется раскошелиться: какие нововведения придумали "Слуги народа"
Таксистам придется платить налоги (Коллаж РБК-Украина)

Народные депутаты решили изменить работу диспетчерских служб и такси

Народные депутаты от партии "Слуга народа" решили вывести с тени нелегальных перевозчиков и сервисы такси. Для этого предлагается ввести в Украине систему налогообложения, которая уже успешно работает в Польше. Об этом рассказал помощник нардепа от "Слуги народа" Дмитрий Михайленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что оборот рынка такси в Украине составляет около 50 миллиардов гривен, и чтобы вывести его из тени, нужно заставить нелегальные сервисы платить налоги, а таксистов-частников оформляться как частные предприниматели.

Диспетчерские службы должны получать специальную лицензию и стать налоговыми агентами, а все таксисты должны с ними сотрудничать. По первому требованию они должны подавать всю необходимую информацию о количестве наезженных километров и доходах.

Так как не все таксисты работают на постоянной основе, Михайленко предлагает разбить их на три группы. Однако для всех будут нужны лицензии, а тарифы – региональные.

Если диспетчерская служба возьмет на работу водителя без лицензии – то за это штрафовать.

"В Украине сейчас несколько концепции относительно налогообложения услуг такси и перевозчиков. Например, предложения по патентам: индивидуальный перевозчик – не предприниматель, разрешение/патент на один год стоимостью 1 мин зп, куда включены все налоги, с оборотом до 42 тысяч гривен/месяц, ∙ без РРО (такси не будет регулироваться законом 1053/1073), ∙ без ЕСВ, без военного сбора", - добавил Михайленко.

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