Таксистам доведеться розщедритися: які нововведення придумали "Слуги народу"

Таксистам доведеться платити податки (Колаж РБК-Україна)

Народні депутати вирішили змінити роботу диспетчерських служб та таксі

Народні депутати від партії "Слуга народу" вирішили вивести з тіні нелегальних перевізників і сервіси таксі. Для цього пропонується запровадити в Україні систему оподаткування, яка вже успішно працює в Польщі. Про це розповів помічник нардепа від "Слуги народу" Дмитро Михайленко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що оборот ринку таксі в Україні становить близько 50 мільярдів гривень, та щоб вивести його з тіні, потрібно змусити нелегальні сервіси платити податки, а таксистів-приватників оформлятися як приватні підприємці.

Диспетчерські служби повинні отримувати спеціальну ліцензію і стати податковими агентами, а всі таксисти повинні з ними співпрацювати. За першою вимогою вони повинні подавати всю необхідну інформацію про кількість кілометрів пробігу і доходи.

Так як не всі таксисти працюють на постійній основі, Михайленко пропонує розбити їх на три групи. Однак для всіх будуть потрібні ліцензії, а тарифи – регіональні.

Якщо диспетчерська служба візьме на роботу водія без ліцензії - за це штрафувати.

"В Україні зараз кілька концепції щодо оподаткування послуг таксі та перевізників. Наприклад, пропозиції по патентах: індивідуальний перевізник – не підприємець, дозвіл/патент на один рік вартістю 1 хв зп, куди включено всі податки, з оборотом до 42 тисяч гривень/місяць, ∙ без РРО (таксі не буде регулюватися законом 1053/1073), ∙ без ЄСВ, без військового збору", - додав Михайленко.