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В "Слуге народа" объяснили необходимость принятия законопроекта об анбандлинге

Новости » Политика    18.10.2019 - 15:13
В "Слуге народа" объяснили необходимость принятия законопроекта об анбандлинге
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Одним из условий переговоров является переход на европейскую модель анбандлинга

В связи с тем, что представители "Нафтогаза" едут на переговоры по газотранспортной системе, есть необходимость срочно принять законопроект о анбандлинге. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, одним из условий переговоров является переход на европейскую модель анбандлинга.

"Ничего не случилось. Есть группа "Нафтогаз", которая едет на переговоры относительно газотранспортной системы. Одним из условий является так называемый переход на европейскую модель анбандлинга. Хотя бы в первом чтении", - пояснил Арахамия.

Он пояснил, что многие из депутатов вообще не знали, что такое "анбандлинг".

"Поэтому мы создали такое срочное заседание фракции, на котором Коболев и Гончарук рассказали, что такое анбандлинг. Поэтому в первом чтении мы его голосуем сегодня, а потом будет много правок между первым и вторым чтением", - заявил глава фракции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер Алексей Гончарук обсудил с фракцией "Слуга народа" вопрос газотранспортной системы. Вопрос возник относительно того, как сформулировано в законе возможность управления этой ГТС.

Кроме того, Комитет Верховной рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

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Новости Украины Слуга народаНафтогаз УкраиныАнбандлинг
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