Такої смакоти з кабачків ви ще не куштували! Дуже простий рецепт

Кабачки вже продаються за доступними цінами, тому прийшов час готувати з цього універсального овочу прості і смачні страви.
Своїм рецептом котлет кабачків з куркою поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Натріть один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно наріжте кріп.
Зробіть фарш з курячого філе та цибулі.
Змішайте кабачок з куркою, додайте спеції, яйце, а також борошно.
Добре все перемішайте.
Розігрійте олію на сковороді і столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте з обох боків по 3-4 хвилини.
Викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Подавайте зі сметаною чи з улюбленим соусом.
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