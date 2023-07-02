UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такої смакоти з кабачків ви ще не куштували! Дуже простий рецепт

Як приготувати котлети з кабачків та курки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки вже продаються за доступними цінами, тому прийшов час готувати з цього універсального овочу прості і смачні страви.

Своїм рецептом котлет кабачків з куркою поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

Складники:

  • Кабачок - 1 шт. (300 г)
  • Куряча грудка - 1 шт. (250 г)
  • Кріп - невеликий пучок
  • Сушений часник – 0,5 ч. л.
  • Борошно - 1-2 ст. л.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Натріть один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно наріжте кріп.

Зробіть фарш з курячого філе та цибулі.

Змішайте кабачок з куркою, додайте спеції, яйце, а також борошно.

Добре все перемішайте.

Розігрійте олію на сковороді і столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте з обох боків по 3-4 хвилини.

Викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте зі сметаною чи з улюбленим соусом.

Раніше ми писали, як законсервувати огірки за рецептом Євгена Клопотенка.

Також читайте, як приготувати смачні кабачки "каррі".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепткулінаркаРецептиКулинар