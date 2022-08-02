Пикантные кабачки "карри" на зиму: такой вкуснятины вы еще не пробовали

Кабачки карри удивят вас пикантным вкусом, который будет разогревать вкусовые рецепторы холодными зимними вечерами. Такая закрутка прекрасно сохраняется, поэтому уместно запастись пикантными овощами именно на зиму.

Рецептом поделилась украинская кулинарка на своем канале в YouTube Смаколики Юлі.

Ингредиенты (на 6 банок по 0,5 или на 3 по 1 л):

1,5-2 кг кабачков (лучше молодых)

1-2 луковицы

корень сельдерея (или стебель, зелень)

Для маринада:

4 стакана воды (1 л)

уксус столовый (9%) - 200 мл

1,5 стакана сахара (стакан на 250 мл)

1,5 столовые ложки соли

3 столовые ложки приправы карри

Пошаговое приготовление

Налейте в кастрюлю воду и добавьте все специи, в том числе и уксус. После закипания проварите 5 минут.

Порежьте лук кружочками и выложите их на дно банки. Туда же добавьте сельдерей.

Нарежьте кабачки кружочками (до 1 см шириной). Выложите кабачки в банки.

Залейте горячим маринадом. Простерилизуйте в кастрюле с водой в течение 10-15 минут для банок 0,5 л или 20 минут для банок 1 л.

Выньте банки, плотно закройте, переверните, закутайте до полного остывания.

Наша вкуснятина готова!