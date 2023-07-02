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Такой вкуснятины из кабачков вы еще не пробовали! Очень простой рецепт

Как приготовить котлеты из кабачков и курицы (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки уже продаются по доступным ценам, поэтому пришло время готовить из этого универсального овоща простые и вкусные блюда.

Своим рецептом котлет кабачков с курицей поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие:

  • Кабачок - 1 шт. (300 г)
  • Куриная грудка - 1 шт. (250 г)
  • Укроп - небольшой пучок
  • Сушеный чеснок - 0,5 ч. л.
  • Мука - 1-2 ст. л.
  • Лук - 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Натрите один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нашинкуйте укроп.

Сделайте фарш из куриного филе и лука.

Смешайте кабачок с курицей, добавьте специи, яйцо, а также муку.

Хорошо перемешайте все.

Разогрейте масло на сковороде и столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте со сметаной или любимым соусом.

Раньше мы писали, как законсервировать огурцы по рецепту Евгения Клопотенко.

Также читайте, как приготовить вкусные кабачки "карри".

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