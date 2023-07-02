Такой вкуснятины из кабачков вы еще не пробовали! Очень простой рецепт
Кабачки уже продаются по доступным ценам, поэтому пришло время готовить из этого универсального овоща простые и вкусные блюда.
Своим рецептом котлет кабачков с курицей поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.
Составляющие:
- Кабачок - 1 шт. (300 г)
- Куриная грудка - 1 шт. (250 г)
- Укроп - небольшой пучок
- Сушеный чеснок - 0,5 ч. л.
- Мука - 1-2 ст. л.
- Лук - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Пошаговое приготовление
Натрите один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нашинкуйте укроп.
Сделайте фарш из куриного филе и лука.
Смешайте кабачок с курицей, добавьте специи, яйцо, а также муку.
Хорошо перемешайте все.
Разогрейте масло на сковороде и столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Подавайте со сметаной или любимым соусом.
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