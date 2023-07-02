Такой вкуснятины из кабачков вы еще не пробовали! Очень простой рецепт

Как приготовить котлеты из кабачков и курицы (скриншот)

Кабачки уже продаются по доступным ценам, поэтому пришло время готовить из этого универсального овоща простые и вкусные блюда.

Своим рецептом котлет кабачков с курицей поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.