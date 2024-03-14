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Такого ви ще не куштували. Готуємо макові млинці на заварному тісті

Рецепт макових млинців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді хочеться приготувати щось незвичайне, і якщо вам набридли звичайні млинці, спробуйте цікавий рецепт макового тіста. Вам не доведеться витрачати на приготування багато часу, адже це дуже легко і швидко.

Як приготувати макові млинці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке було розміщено на YouTube-каналі "На здоров'я!".

Для приготування макових млинців вам знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 200 грамів
  • 4 курячих яйця
  • цукор - 4 столові ложки
  • олія - 4 столові ложки
  • молоко - 500 мілілітрів
  • крохмаль - 2 столові ложки
  • мак - 2-3 столові ложки
  • вода (окріп) - 250 мілілітрів
  • сіль - дрібка.

Почнемо робити млинці. Збийте яйця з цукром та сіллю. Для цього можна використати виделку або вінчик. Збивайте, поки цукор повністю не розчиниться.

Потім додайте туди соняшникову олію та молоко. Добре перемішайте й починайте поступово додавати крохмаль з борошном. Тісто має бути однорідним. Додавайте до нього мак й заливайте усе це окропом. 

Перемішайте тісто, аби усі компоненти "подружилися". Залиште суміш на 15-20 хвилин, а потім починайте смажити млинці.

Виливайте тісто на попередньо розігріту пательню, змазану олією. Смажте млинці з обох сторін, аби краєчка стали рум'яними.

Подавати готові макові млинці можна по-різному. Ви можете просто поставити поруч із ними варення, або ж зробити начинку та завернути млинці у рулетики чи кишеньки.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як приготувати запіканку з макаронами, яку миттєво "зметуть" зі стола.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зробити пухкі млинці без молока.

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млинціРецепти