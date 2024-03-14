Такого ви ще не куштували. Готуємо макові млинці на заварному тісті

Іноді хочеться приготувати щось незвичайне, і якщо вам набридли звичайні млинці, спробуйте цікавий рецепт макового тіста. Вам не доведеться витрачати на приготування багато часу, адже це дуже легко і швидко.
Як приготувати макові млинці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке було розміщено на YouTube-каналі "На здоров'я!".
Для приготування макових млинців вам знадобляться такі інгредієнти:
Почнемо робити млинці. Збийте яйця з цукром та сіллю. Для цього можна використати виделку або вінчик. Збивайте, поки цукор повністю не розчиниться.
Потім додайте туди соняшникову олію та молоко. Добре перемішайте й починайте поступово додавати крохмаль з борошном. Тісто має бути однорідним. Додавайте до нього мак й заливайте усе це окропом.
Перемішайте тісто, аби усі компоненти "подружилися". Залиште суміш на 15-20 хвилин, а потім починайте смажити млинці.
Виливайте тісто на попередньо розігріту пательню, змазану олією. Смажте млинці з обох сторін, аби краєчка стали рум'яними.
Подавати готові макові млинці можна по-різному. Ви можете просто поставити поруч із ними варення, або ж зробити начинку та завернути млинці у рулетики чи кишеньки.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як приготувати запіканку з макаронами, яку миттєво "зметуть" зі стола.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зробити пухкі млинці без молока.