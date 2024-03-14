Такого вы еще не пробовали. Готовим маковые блины на заварном тесте

Для приготовления маковых блинов вам понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная - 200 граммов

4 куриных яйца

сахар - 4 столовые ложки

масло - 4 столовые ложки

молоко - 500 миллилитров

крахмал - 2 столовые ложки

мак - 2-3 столовые ложки

вода (окроп) - 250 миллилитров

соль - щепотка.

Начнем делать блины. Взбейте яйца с сахаром и солью. Для этого можно использовать вилку или венчик. Взбивайте, пока сахар полностью не растворится.

Затем добавьте туда подсолнечное масло и молоко. Хорошо перемешайте и начинайте постепенно добавлять крахмал с мукой. Тесто должно быть однородным. Добавляйте к нему мак и заливайте все это кипятком.

Перемешайте тесто, чтобы все компоненты "подружились". Оставьте смесь на 15-20 минут, а затем начинайте жарить блины.

Выливайте тесто на предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Жарьте блины с обеих сторон, чтобы края стали румяными.

Подавать готовые маковые блины можно по-разному. Вы можете просто поставить рядом с ними варенье, или сделать начинку и завернуть блины в рулетики или карманчики.