За вуха не відтягнеш. Смачна запіканка з макаронами, яку миттєво "зметуть" зі стола

Запіканка з макаронами вже вважається класичною стравою з фільмів, про яку мріють діти та дорослі. Ця смакота миттєво зникає зі стола, а готується вона дуже легко. Рецепт сподобається усім, хто не любить проводити багато часу на кухні.

Як приготувати запіканку з макаронами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Файні рецепти" .

Для того, щоб зробити смачну запіканку, вам знадобляться такі інгредієнти:

макарони - 1,5 склянки

оливкова олія - 2 столові ложки

куряче філе - 200 грамів

печериці - 200 грамів

помідори - 150 грамів

1 плавлений сирок

сметана - 150 грамів

3 яйця

1 цибуля

зелень, сіль та перець - на смак.

Почнемо приготування. Відваріть філе у підсоленій воді, а коли воно охолоне - наріжте його невеликими шматочками. Також відваріть та відкиньте на друшляк макарони.

Наріжте лук та гриби, обсмажте їх на пательні з олією, сіллю та перцем. Додайте туди сметану, але не усю, перемішайте та тушкуйте, поки соус не почне ставати густим.

Помийте та наріжте помідори. Застеліть фольгою форму для запікання та змажте її олією. Потім змішайте макарони з філе, важливо, аби до цього з них збігла уся вода.

Більшу частину макаронів викладіть на форму, зверху викладіть помідори та обсмажені у сметані гриби з цибулею. Потім висипайте усі макарони з філе, що залишилися, а зверху викладіть нарізаний кубиками плавлений сирок. Полийте усе сумішшю зі збитого виделкою яйця та залишків сметани.

Поставте форму з майбутньою запіканкою у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Зачекайте 20-25 хвилин, а потім подавайте страву на стіл.