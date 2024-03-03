Бюджетний сніданок для всієї родини: приготуйте пухкі млинці без яєць та молока

Якщо ви хочете млинців, але вдома немає яєць, молока та олії, спробуйте приготувати оригінальний варіант цієї страви на манній крупі. Ви будете здивовані, наскільки це смачно, дешево та легко.

Як приготувати ніжні млинці без яєць, олії та молока, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Лілії Цвіт.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

манна крупа - 250 грамів

борошно - 20 грамів

цукор - 1 столова ложка

сіль - половина чайної ложки

сухі дріжджі - 5 грамів

тепла вода (40 градусів) - 500 мілілітрів

розпушувач - 10 грамів

яблучний оцет (можна взяти звичайний) - 1 чайна ложка.

Почнемо приготування. Змішайте усі сухі інгредієнти у великій мисці. Поступово додавайте теплу воду. Одразу усю рідину вводити не потрібно, робіть це у декілька етапів і постійно перемішуйте тісто.

Потім візьміть блендер та збивайте рідину протягом 3 хвилин. Тісто має бути дуже рідким, без грудочок борошна. Накрийте миску плівкою та залиште її у теплому місці на 10-15 хвилин.

Після цього додайте до тіста розпушувач та оцет. Тісто готове - починайте смажити. Виливайте його невеликими порціями на суху та не дуже гарячу пательню. Млинці будуть смажитися лише з однієї сторони, на середньому вогні.

Визначити готовність дуже легко. Млинець просмажився, якщо його верхня сторона, яка не торкається пательні, стала повністю сухою. Після приготування розкладіть млинці окремо один від одного і дайте їм охолонути.

Потім можете подавати страву на стіл. За бажанням, млинці можна полити згущеним молоком, прикрасити фруктами та ягодами.