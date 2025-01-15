Такого вы еще не готовили! Рецепт картофельных вартушек с мясом, которые поразят даже привередливых
Картофель с мясом можно приготовить многими способами, но картофельные ватрушки с фаршем, безусловно, необычный вариант. Кроме этого, к мясу добавляют грибы и лук, что делает вкус этого блюда незабываемым.
О том, как готовить картофельные ватрушки с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Что нужно для картофельных ватрушек с мясом
Для того, чтобы приготовить картофельные ватрушки по домашнему рецепту, необходимы такие ингредиенты:
- мука - 40 г
- яйца - 4 шт.
- картофель - 1,1 кг
- фарш - 400 г
- опята - 200 г
- молоко - 1 ст. л.
- сыр - 160 г
- лук - 1 шт.
- чеснок - 6-7 зубчиков
- сметана - 40 мл
- соль - 2 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- перец черный - 1 ч. л.
- специи к картофелю - 1 ч. л.
- специи к мясу - 1 ч. л.
Как готовить картофельные ватрушки с мясом
Прежде всего грибы нужно отварить до готовности. Затем из опят следует немного отжать жидкость и перемолоть грибы на мясорубке.
Также отварите картофель до готовности. Перед этим клубни нужно помыть, но не чистить от кожуры.
Чтобы приготовить начинку для картофельных ватрушек, почистьте лук, натрите его в глубокую миску на крупной терке. Чеснок нужно почистить и перетереть или пропустить через пресс.
Смешайте эти ингредиенты, добавьте фарш и измельченные грибы. Чтобы начинка была ароматной, добавьте 1 ч. л. соли, перец, паприку и специи для мяса. Разбейте в фарш 1 яйцо и тщательно перемешайте ингредиенты начинки.
Охлажденный картофель почистите от кожуры. После этого его нужно перетереть или пропустить через мясорубку. Добавьте оставшуюся соль и специи для картофеля.
Разбейте в картофель 2 яйца и перемешайте смесь до однородной консистенции. Тогда всыпьте муку и вымешайте картофельное тесто.
Сформируйте картофельные ватрушки. На одно изделие нужно примерно 2 ст. л. картофельной массы. Из "теста" нужно сформировать большой шарик, дополнительно обваляв его в муке.
Выложите картофельные шарики на застеленный пергаментом противень, оставив между ними расстояние.
С помощью небольшой рюмки сделайте в центре картофельного шарика углубление. Чтобы картофель не прилипал к стеклу, рюмку можно присыпать мукой.
Как готовить картофельные ватрушки с мясом (скриншот / Кулінарні витівки)
Из мясной смеси сформируйте небольшие шарики - по 2 ч. л. начинки для одной ватрушки. Выложите мясную начинку в углубления картофельных корзинок.
Как готовить картофельные корзинки с мясом (скриншот / Кулінарні витівки)
Натрите сыр на крупной терке, смешайте его со сметаной, а затем равномерно выложите на мясную начинку картофельных ватрушек.
Для смазки ватрушек отделите желток от белка, смешайте с молоком и нанесите силиконовой кисточкой на каждое изделие.
Картофельные ватрушки с мясом после выпекания (скриншот / Кулінарні витівки)
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ватрушки в течение 40 минут.
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