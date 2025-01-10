Сирники з яблуками за 40 хвилин: рецепт солодкого сніданку від Клопотенка
Сирники - доволі проста солодка страва, яку можна легко приготувати на сніданок. Проте навіть цю страву можна зробити цікавішою, додавши до тіста яблука, як це зробив український шеф-кухар.
Про те, як готувати сирники з яблуками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Євгена Клопотенка.
Що потрібно для сирників з яблуками
Для того, щоб приготувати ароматні сирники з яблуками, знадобляться такі продукти:
- сир кисломолочний - 350 г
- яйце - 1 шт.
- борошно - 3-4 ст. л.
- яблуко - 2 шт.
- цукор - 5 ст. л.
- сіль - 1/2 ч. л.
- олія - 2-3 ст. л.
- кориця - 1/3 ч. л.
- масло - 20 г
- сметана - 100 г
- цукрова пудра - 1-2 ст. л.
Як готувати сирники з яблуками в духовці
Щоб приготувати тісто для сирників з яблуками, почистьте 1 фрукт і натріть його на великій тертці. Присипте натерте яблуко 1 ст. л. цукру та корицею, і ретельно перемішайте.
Додайте до яблука сир, попередньо розім'явши його виделкою. Розбийте в масу яйце і додайте ще 2 ст. л. цукру.
Знову перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Після цього всипте борошно і перемішайте сирну масу для страви.
Сформуйте з маси сирники заввишки 2 см, а діаметром - 4 см. Для одного виробу знадобиться 80-90 г сирної маси. Для того, щоб сирники краще тримали форму, їх можна додатково обваляти в борошні.
Розігрійте пательню з олією, а також увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів. Спершу обсмажте сирники на пательні - з кожного боку близько 2 хвилин.
Як готувати сирники з яблуками (скриншот / YouTube-канал Євгена Клопотенка)
Після цього перекладіть сирники на застелене пергаментом деко і випікайте сирні вироби протягом 10 хвилин.
Тим часом наріжте інше яблуко на скибки та обсмажте в чистій пательні в маслі, змішаному з 2 ст. л. цукру.
Як карамелізувати яблука (скриншот / YouTube-канал Євгена Клопотенка)
Подавайте готові сирники з карамелізованими яблуками та сметаною. Замість сметани також можна присипати сирники цукровою пудрою.
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