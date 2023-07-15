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Такого ви ще не бачили. Тримайте незвичайний рецепт чизкейка у вигляді кавуна

Як приготувати чизкейк-кавун (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Чизкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі сиру, вершків чи йогурту. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста. Однак насправді фантазія не має меж та можна приготувати такий смаколик у будь-якому вигляді, наприклад, кавуна.

Рецептом чизкейка у вигляді кавуна поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати такий чизкейк, вам знадобляться

  • свіжий шпинат - 70 г
  • молоко - 70 г
  • рослинна олія - 50 г
  • борошно -120 г
  • цукор - 60 г
  • ванільний цукор -10 г
  • яйце - 1 шт
  • розпушувач - 8 г

Для желе:

  • вода - 120 г
  • желатин - 22 г
  • вишневий компот або сік - 300 г
  • лохина чи чорниця - за смаком

Для крему:

  • жирні вершки (33%) - 300 г
  • натуральний йогурт - 200 г
  • цукрова пудра - 5 ст. л.

Як готувати

Спочатку покладіть в блендер промитий шпинат та молоко, перебийте в пюре.
В миску вбийте яйце додайте цукор, ваніль та гарно збийте вінчиком. Після цього додайте олію і шпинатну суміш, та вимішайте.

Далі до борошна додайте розпушувач, змішайте та всипте до шпинатної маси. Змішайте вінчиком та перелийте в форму застелену пергаментом. Випікайте 25 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього залиште охолонути.

Тим часом змішайте 14 г желатину з 70 г холодної води та лишіть набухати. До вершків додайте пудру та збийте крем. Змішайте крем, білий йогурт та розтоплений желатин.

Залийте поверх бісквіта і дайте крему застигнути. Далі залийте 50 г води з 8 г желатину, та залишіть набухати. Розтопіть желатин, влийте до компоту чи соку, розмішайте і залийте поверх білого шару.

В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Лишіть в холодильнику до повного застигання. Смачного!

Раніше ми ділились швидким рецептом шоколадного печива, яке обійдеться приблизно в 33 гривні.

Також читайте, як приготувати сінабони з малиновою начинкою.

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