Такого ви ще не бачили. Тримайте незвичайний рецепт чизкейка у вигляді кавуна

Чизкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі сиру, вершків чи йогурту. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста. Однак насправді фантазія не має меж та можна приготувати такий смаколик у будь-якому вигляді, наприклад, кавуна.
Рецептом чизкейка у вигляді кавуна поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Щоб приготувати такий чизкейк, вам знадобляться
Для желе:
Для крему:
Спочатку покладіть в блендер промитий шпинат та молоко, перебийте в пюре.
В миску вбийте яйце додайте цукор, ваніль та гарно збийте вінчиком. Після цього додайте олію і шпинатну суміш, та вимішайте.
Далі до борошна додайте розпушувач, змішайте та всипте до шпинатної маси. Змішайте вінчиком та перелийте в форму застелену пергаментом. Випікайте 25 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього залиште охолонути.
Тим часом змішайте 14 г желатину з 70 г холодної води та лишіть набухати. До вершків додайте пудру та збийте крем. Змішайте крем, білий йогурт та розтоплений желатин.
Залийте поверх бісквіта і дайте крему застигнути. Далі залийте 50 г води з 8 г желатину, та залишіть набухати. Розтопіть желатин, влийте до компоту чи соку, розмішайте і залийте поверх білого шару.
В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Лишіть в холодильнику до повного застигання. Смачного!
Раніше ми ділились швидким рецептом шоколадного печива, яке обійдеться приблизно в 33 гривні.
Також читайте, як приготувати сінабони з малиновою начинкою.