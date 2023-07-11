Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкою

Сінабони - це булочки, які вважаються найвідомішою випічкою у світі, походять зі США. Їх можна випікати з різними начинками, наприклад з маком, малиною, крем-сиром тощо. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати нескладно та з доступних інгредієнтів.

Інгредієнти

Щоб приготувати ці неймовірні смаколики, вам знадобляться:

молоко - 150 мл

цукор - 80 г

ваніль - 1/3 ч. л.

свіжі дріжджі - 20 г

вершкове масло - 60 г

сіль - 1/3 ч. л.

яйця - 2 шт.

борошно - 470 г

Начинка:

малина або інші ягоди - 350 г

цукор - 100 г

крохмаль -30 г

вода - 40 г

Крем:

крем сир або густа сметана -150 г

цукрова пудра - 50 г

вершкове масло - 40 г

Як готувати

Спочатку до теплого молока необхідно додати цукор, ваніль та живі дріжджі. Перемішати. Потім додати розтоплене вершкове масло, сіль та яйця. Ще раз змішати та просіяти борошно. Замісити тісто.

Далі змастити миску олією, покласти туди тісто та залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Тим часом потрібно приготувати начинку. До малини в сотейник додати цукор та готувати 5-10 хвилин на середньому вогні. Далі крохмаль змішати з водою та додати до малини. Накрити отримане пюре плівкою та залишити до охолодження.

Поверніться до тіста, ще раз його замісіть та залиште на 5-10 хвилин. Після чого розкатайте його якнайтонше, змастіть малиною та скрутіть у рулет. Розрізати за допомогою нитки та викласти в деко на пергамент.

Ще накрити булочки та залишити у теплому місці на 10-15 хвилин. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин.

Тим часом змішати крем сир, цукрову пудру та вершкове масло. Після того як сінабони спеклися, змастити їх кремом.

Всі скриншоти з відео: instagram.com/nataliia_zhuk_cooking