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Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкою

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Вівторок 11 липня 2023 18:05
Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкою Як приготувати сінабони (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Сінабони - це булочки, які вважаються найвідомішою випічкою у світі, походять зі США. Їх можна випікати з різними начинками, наприклад з маком, малиною, крем-сиром тощо. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати нескладно та з доступних інгредієнтів.

Рецептом смачненьких сінабонів поділилась фудблогер Наталія Жук у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати ці неймовірні смаколики, вам знадобляться:

  • молоко - 150 мл
  • цукор - 80 г
  • ваніль - 1/3 ч. л.
  • свіжі дріжджі - 20 г
  • вершкове масло - 60 г
  • сіль - 1/3 ч. л.
  • яйця - 2 шт.
  • борошно - 470 г

Начинка:

  • малина або інші ягоди - 350 г
  • цукор - 100 г
  • крохмаль -30 г
  • вода - 40 г

Крем:

  • крем сир або густа сметана -150 г
  • цукрова пудра - 50 г
  • вершкове масло - 40 г

Як готувати

Спочатку до теплого молока необхідно додати цукор, ваніль та живі дріжджі. Перемішати. Потім додати розтоплене вершкове масло, сіль та яйця. Ще раз змішати та просіяти борошно. Замісити тісто. Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкою

Далі змастити миску олією, покласти туди тісто та залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкою

Тим часом потрібно приготувати начинку. До малини в сотейник додати цукор та готувати 5-10 хвилин на середньому вогні. Далі крохмаль змішати з водою та додати до малини. Накрити отримане пюре плівкою та залишити до охолодження.

Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкою

Поверніться до тіста, ще раз його замісіть та залиште на 5-10 хвилин. Після чого розкатайте його якнайтонше, змастіть малиною та скрутіть у рулет. Розрізати за допомогою нитки та викласти в деко на пергамент.

Ще накрити булочки та залишити у теплому місці на 10-15 хвилин. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин.

Тим часом змішати крем сир, цукрову пудру та вершкове масло. Після того як сінабони спеклися, змастити їх кремом.

Найкращий варіант побалувати родину. Тримайте рецепт сінабонів з малиновою начинкоюВсі скриншоти з відео: instagram.com/nataliia_zhuk_cooking

Раніше ми писали про те, чим можна замінити яйця в сирниках.

Також читайте, як приготувати смачні заварні сирники.

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