Такого вы еще не видели. Держите необычный рецепт чизкейка в виде арбуза

Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сыра, сливок или йогурта. Часто в него добавляют фрукты, желе, делают подкладку из теста. Однако на самом деле у фантазии нет предела и можно приготовить такую сладость в любом виде, например, арбуза.
Рецептом чизкейка в виде арбуза поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Чтобы приготовить такой чизкейк, вам понадобятся
Для желе:
Для крема:
Сначала положите в блендер промытый шпинат и молоко, перебейте в пюре.
В миску вбейте яйцо, добавьте сахар, ваниль и хорошо взбейте венчиком. После этого добавьте масло и шпинатную смесь и перемешайте.
Затем в муку добавьте разрыхлитель, смешайте и всыпьте в шпинатную массу. Смешайте венчиком и перелейте в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов. После этого оставьте остыть.
Между тем смешайте 14 г желатина с 70 г холодной воды и оставьте набухать. К сливкам добавить пудру и взбейте крем. Смешайте крем, белый йогурт и расплавленный желатин.
Залейте поверх бисквита и дайте крему застыть. Далее залейте 50 г воды из 8 г желатина и оставьте набухать. Растопите желатин, влейте в компот или сок, размешайте и залейте поверх белого слоя.
В желе закиньте ягодки, будто это косточки арбуза. Оставьте в холодильнике до полного застывания. Приятного аппетита!
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