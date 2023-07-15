Такого вы еще не видели. Держите необычный рецепт чизкейка в виде арбуза

Ингредиенты

Чтобы приготовить такой чизкейк, вам понадобятся

свежий шпинат - 70 г

молоко - 70 г

растительное масло - 50 г

мука -120 г

сахар - 60 г

ванильный сахар -10 г

яйцо - 1 шт

разрыхлитель - 8 г

Для желе:

вода - 120 г

желатин - 22 г

вишневый компот или сок - 300 г

голубика или черника - по вкусу

Для крема:

жирные сливки (33%) - 300 г

натуральный йогурт - 200 г

сахарная пудра - 5 ст. л.

Как готовить

Сначала положите в блендер промытый шпинат и молоко, перебейте в пюре.

В миску вбейте яйцо, добавьте сахар, ваниль и хорошо взбейте венчиком. После этого добавьте масло и шпинатную смесь и перемешайте.

Затем в муку добавьте разрыхлитель, смешайте и всыпьте в шпинатную массу. Смешайте венчиком и перелейте в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов. После этого оставьте остыть.

Между тем смешайте 14 г желатина с 70 г холодной воды и оставьте набухать. К сливкам добавить пудру и взбейте крем. Смешайте крем, белый йогурт и расплавленный желатин.

Залейте поверх бисквита и дайте крему застыть. Далее залейте 50 г воды из 8 г желатина и оставьте набухать. Растопите желатин, влейте в компот или сок, размешайте и залейте поверх белого слоя.

В желе закиньте ягодки, будто это косточки арбуза. Оставьте в холодильнике до полного застывания. Приятного аппетита!