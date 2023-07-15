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Такого вы еще не видели. Держите необычный рецепт чизкейка в виде арбуза

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Суббота 15 июля 2023 18:45
Такого вы еще не видели. Держите необычный рецепт чизкейка в виде арбуза Как приготовить чизкейк-арбуз (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сыра, сливок или йогурта. Часто в него добавляют фрукты, желе, делают подкладку из теста. Однако на самом деле у фантазии нет предела и можно приготовить такую сладость в любом виде, например, арбуза.

Рецептом чизкейка в виде арбуза поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить такой чизкейк, вам понадобятся

  • свежий шпинат - 70 г
  • молоко - 70 г
  • растительное масло - 50 г
  • мука -120 г
  • сахар - 60 г
  • ванильный сахар -10 г
  • яйцо - 1 шт
  • разрыхлитель - 8 г

Для желе:

  • вода - 120 г
  • желатин - 22 г
  • вишневый компот или сок - 300 г
  • голубика или черника - по вкусу

Для крема:

  • жирные сливки (33%) - 300 г
  • натуральный йогурт - 200 г
  • сахарная пудра - 5 ст. л.

Как готовить

Сначала положите в блендер промытый шпинат и молоко, перебейте в пюре.
В миску вбейте яйцо, добавьте сахар, ваниль и хорошо взбейте венчиком. После этого добавьте масло и шпинатную смесь и перемешайте.

Затем в муку добавьте разрыхлитель, смешайте и всыпьте в шпинатную массу. Смешайте венчиком и перелейте в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов. После этого оставьте остыть.

Между тем смешайте 14 г желатина с 70 г холодной воды и оставьте набухать. К сливкам добавить пудру и взбейте крем. Смешайте крем, белый йогурт и расплавленный желатин.

Залейте поверх бисквита и дайте крему застыть. Далее залейте 50 г воды из 8 г желатина и оставьте набухать. Растопите желатин, влейте в компот или сок, размешайте и залейте поверх белого слоя.

В желе закиньте ягодки, будто это косточки арбуза. Оставьте в холодильнике до полного застывания. Приятного аппетита!

Раньше мы делились быстрым рецептом шоколадного печенья, которое обойдется примерно в 33 гривны.

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