Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци

Піца - італійська національна страва. Це корж зазвичай круглої форми, який покривається томатною пастою та сиром і запікається. Але хто сказав, що вона має бути обов'язково кругла? Страва може бути будь-якої форми на ваш політ фантазії, наприклад, у вигляді троянди.
Як приготувати піцу у формі троянди - читайте в рецепті нижче.
Спочатку порізати ковбаску, сир, помідори, мариновані огірки. Потім листкове тісто розкатати та розрізати на 4 частини. Нанести кетчуп, покласти ковбасу сир не на всій полосці тіста, а на половинці зліва.
Потім скласти полоски вдвоє та закрутити у формі трояндочки.
Далі потрібно розбити яйце, відділити білок від жовтка. Взбити треба лише жовток. Далі потрібно покласти отримані трояндочки в деко, змастити жовтком, посипати прованські трави. Випікати 20 хвилин, при температурі 180 градусів.
Є навіть ціла математична теорема про те, як розділити звичайну круглу піцу.
Сенс у тому, щоб усім дісталися рівні шматочки, а отже, і однакова кількість начинки. Головне, щоб добавки були розподілені по колу. Умова теореми проста - кількість шматочків після розподілу має бути кратно чотирма. Тоді, наприклад, 12 шматків простіше простого поділити на компанію із трьох людей.
А ось щоб одно число шматків піци дісталося п’ятьом, доведеться розрізати її на 20 шматочків.
Раніше ми писали про те, як приготувати міні-хачапурі з сиром за півгодини.
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