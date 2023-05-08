Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы

Пицца - итальянское национальное блюдо. Это лепешка обычно круглой формы, которая покрывается томатной пастой и сыром и запекается. Но кто сказал, что она должна быть обязательно круглой? Кушанье может быть любой формы на ваш полет фантазии, например, в виде розы.
Как приготовить пиццу в форме розы - читайте в рецепте ниже.
Сначала порезать колбаску, творог, помидоры, маринованные огурцы. Затем слоеное тесто раскатать и разрезать на 4 части. Нанести кетчуп, положить сыр на колбасу не на всей полоске теста, а на половинке слева.
Затем сложить полоски вдвое и закрутить в форме розочки.
Дальше нужно разбить яйцо, отделить белок от желтка. Взбить нужно только желток. Далее нужно положить полученные розочки в противень, смазать желтком, посыпать прованские травы. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Есть даже целая математическая теорема о том, как разделить обычную круглую пиццу.
Смысл состоит в том, чтобы всем достались ровные кусочки, а значит, и одинаковое количество начинки. Главное, чтобы добавки были распределены по кругу. Условие теоремы простое - количество кусочков после распределения должно быть кратно четырьмя. Тогда, например, 12 кусков проще простого поделить на компанию из трех человек.
А вот чтобы одно число кусков пиццы досталось пяти, придется разрезать ее на 20 кусочков.
Раньше мы писали о том, как приготовить мини-хачапури с творогом за полчаса.
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