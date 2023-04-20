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Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете

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Четвер 20 квітня 2023 08:31
Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете Рецепт лінивих голубців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати ліниві голубці можна дуже швидко й обійтися без кількох годин на кухні. А смак цієї страви просто неймовірний. Тим паче, що цей метод приготування дуже економний і точно вам сподобається.

Як приготувати дуже ліниві голубці за найпростішим рецептом - читайте в Styler нижче.

Що вам знадобиться:

  • Фарш – 500 г
  • Відварний рис – 50 г
  • Капуста – 200 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Сіль перець
  • Копчена паприка – 1 ч. ложка
  • Трави - ½ ч. ложки
  • Яйце - 1 шт.

Для соусу:

  • Сметана – 200 г
  • Томатна паста – 2 ст. ложки
  • Трави – 1 ч. ложка
  • Сіль
  • Вода – 200-300 г
  • Свіжа зелень

Як приготувати дуже ліниві голубці

Наріжте капусту, натріть на тертці моркву, наріжте дрібно цибулю. Обсмажте у невеликій кількості олії 3-5 хвилин.

У фарш додайте овочі, відварений рис, сіль, спеції та яйце. Добре вимішайте і мокрими руками сформуйте голубці. Складіть їх у форму для випікання.

Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережетеДуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете

Скріншот

У мисці змішайте сметану, томатну пасту, спеції та додайте теплу воду. Отриманим соусом залийте голубці. Накрийте кришкою або запечатайте фольгою.

Поставте голубці у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Подавати можна з гарніром чи свіжою зеленню.

Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережетеДуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете

Скріншот

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати найпростіші курячі ковбаски за 10 хвилин.

А ще розповідали про те, як готується старовинна страва "Засипна капуста", яку любив Іван Франко.

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