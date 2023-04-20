Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете
Приготувати ліниві голубці можна дуже швидко й обійтися без кількох годин на кухні. А смак цієї страви просто неймовірний. Тим паче, що цей метод приготування дуже економний і точно вам сподобається.
Як приготувати дуже ліниві голубці за найпростішим рецептом - читайте в Styler нижче.
Що вам знадобиться:
- Фарш – 500 г
- Відварний рис – 50 г
- Капуста – 200 г
- Цибуля - 1 шт.
- Морква – 2 шт.
- Сіль перець
- Копчена паприка – 1 ч. ложка
- Трави - ½ ч. ложки
- Яйце - 1 шт.
Для соусу:
- Сметана – 200 г
- Томатна паста – 2 ст. ложки
- Трави – 1 ч. ложка
- Сіль
- Вода – 200-300 г
- Свіжа зелень
Як приготувати дуже ліниві голубці
Наріжте капусту, натріть на тертці моркву, наріжте дрібно цибулю. Обсмажте у невеликій кількості олії 3-5 хвилин.
У фарш додайте овочі, відварений рис, сіль, спеції та яйце. Добре вимішайте і мокрими руками сформуйте голубці. Складіть їх у форму для випікання.
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У мисці змішайте сметану, томатну пасту, спеції та додайте теплу воду. Отриманим соусом залийте голубці. Накрийте кришкою або запечатайте фольгою.
Поставте голубці у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Подавати можна з гарніром чи свіжою зеленню.
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