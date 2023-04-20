Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете

Приготувати ліниві голубці можна дуже швидко й обійтися без кількох годин на кухні. А смак цієї страви просто неймовірний. Тим паче, що цей метод приготування дуже економний і точно вам сподобається.

Як приготувати дуже ліниві голубці за найпростішим рецептом - читайте в Styler нижче.

Що вам знадобиться:

Фарш – 500 г

Відварний рис – 50 г

Капуста – 200 г

Цибуля - 1 шт.

Морква – 2 шт.

Сіль перець

Копчена паприка – 1 ч. ложка

Трави - ½ ч. ложки

Яйце - 1 шт.

Для соусу:

Сметана – 200 г

Томатна паста – 2 ст. ложки

Трави – 1 ч. ложка

Сіль

Вода – 200-300 г

Свіжа зелень

Як приготувати дуже ліниві голубці

Наріжте капусту, натріть на тертці моркву, наріжте дрібно цибулю. Обсмажте у невеликій кількості олії 3-5 хвилин.

У фарш додайте овочі, відварений рис, сіль, спеції та яйце. Добре вимішайте і мокрими руками сформуйте голубці. Складіть їх у форму для випікання.

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У мисці змішайте сметану, томатну пасту, спеції та додайте теплу воду. Отриманим соусом залийте голубці. Накрийте кришкою або запечатайте фольгою.

Поставте голубці у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Подавати можна з гарніром чи свіжою зеленню.

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