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Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини

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Понеділок 01 травня 2023 08:00
Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини Як приготувати міні-хачапурі на сніданок (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати швидко хачапурі для всієї родини на сніданок може лише досвідчений кулінар. Однак для міні-хачапурі жодних особливих навичок на кухні потрібно. І приготувати дуже смачні коржики із сиром на сніданок можна буквально за півгодини.

Як зробити міні-хачапурі із сиром - читайте в рецепті нижче.

Що вам знадобиться:

  • Сир - 300 г
  • Борошно (можна взяти рисове) - 70 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Будь-який твердий сир – 30 г
  • Сіль - щіпка

Як приготувати міні-хачапурі

Сир змішайте з яйцем і розітріть вилкою до однорідної маси. Сир можна брати будь-який, бажано, щоб він був твердий, як у брикеті з магазину.

Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини

Скріншот

Додайте рисове борошно, перемішайте. Твердий сир натріть на дрібну тертку та додайте до маси. Все добре вимішайте. За бажанням можна додати дрібно нарізану зелень.

З отриманої маси руками зліпите спочатку кульку, а потім невеликий коржик.

Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини

Скріншот

Викладайте на силіконовий килимок для випічки або лист, застелений пергаментним папером для випічки. Якщо використовуєте папір - змастіть його трохи олією.

Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини

Скріншот

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте міні-хачапурі на 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності можна посипати коржі тертим сиром та зеленню.

Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини

Скріншот

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати книглі з картоплі за закарпатським рецептом.

А ще розповідали про те, як можна зробити соленики буквально за 5 хвилин.

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