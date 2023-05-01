Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини
Приготувати швидко хачапурі для всієї родини на сніданок може лише досвідчений кулінар. Однак для міні-хачапурі жодних особливих навичок на кухні потрібно. І приготувати дуже смачні коржики із сиром на сніданок можна буквально за півгодини.
Як зробити міні-хачапурі із сиром - читайте в рецепті нижче.
Що вам знадобиться:
- Сир - 300 г
- Борошно (можна взяти рисове) - 70 г
- Яйце - 1 шт.
- Будь-який твердий сир – 30 г
- Сіль - щіпка
Як приготувати міні-хачапурі
Сир змішайте з яйцем і розітріть вилкою до однорідної маси. Сир можна брати будь-який, бажано, щоб він був твердий, як у брикеті з магазину.
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Додайте рисове борошно, перемішайте. Твердий сир натріть на дрібну тертку та додайте до маси. Все добре вимішайте. За бажанням можна додати дрібно нарізану зелень.
З отриманої маси руками зліпите спочатку кульку, а потім невеликий коржик.
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Викладайте на силіконовий килимок для випічки або лист, застелений пергаментним папером для випічки. Якщо використовуєте папір - змастіть його трохи олією.
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Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте міні-хачапурі на 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності можна посипати коржі тертим сиром та зеленню.
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