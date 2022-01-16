Такого из мясного фарша вы точно не готовили: превосходит по вкусу даже котлеты
Стандартные блюда из мясного фарша уже порядком надоели и хочется чего-то нового и оригинального? Приготовьте мясной рулет в кляре, который по своему вкусу превосходит даже котлеты.
Как приготовить мясной рулет в кляре – читайте в рецепте ниже.
Это блюдо годится в качестве дополнения к гарниру или салату, его можно использовать на дружеских посиделках или накормить голодных детей после морозной прогулки.
Ингредиенты
- Фарш – 500-600 г
- Яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 200 г
- Мука – 2-4 ст. ложки
- Молоко – ½ стакана
- Растительное масло для жарки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Фарш для приготовления рулета можно взять любой, подойдет даже смешанный. В фарш добавляем специи, выбиваем одно яйцо ихорошо вымешиваем.
На терке натираем кусок твердого сыра.
На стол или доску застилаем рукав для запекания. С каждой стороны должны остаться припуски, чтобы можно было завязать.
Фарш равномерно распределяем по доске тонким слоем. Сверху добавляем еще один слой – сыра. При желании можно посыпать мелко рубленной зеленью.
Потом фарш аккуратно скручиваем в рулет и на концах закрепляем ниткой или скобами для запекания.
Полученный рулет отправляем в морозилку на три часа.
После этого достаем рулет из морозилки и режем порционно.
Делаем кляр: смешиваем яйца, муку, молоко в одной миске и тщательно взбиваем.
Кусочки рулета вымачиваем в кляре и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом.
Обжариваем рулеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Можно накрыть крышкой – это позволит им дополнительно пропариться.
Подавать с соусами или зеленью.
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