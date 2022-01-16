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Такого из мясного фарша вы точно не готовили: превосходит по вкусу даже котлеты

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Воскресенье 16 января 2022 19:38
Такого из мясного фарша вы точно не готовили: превосходит по вкусу даже котлеты Фото: Необычное блюдо из мясного фарша (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Стандартные блюда из мясного фарша уже порядком надоели и хочется чего-то нового и оригинального? Приготовьте мясной рулет в кляре, который по своему вкусу превосходит даже котлеты.

Как приготовить мясной рулет в кляре – читайте в рецепте ниже.

Это блюдо годится в качестве дополнения к гарниру или салату, его можно использовать на дружеских посиделках или накормить голодных детей после морозной прогулки.

Ингредиенты

  • Фарш – 500-600 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 200 г
  • Мука – 2-4 ст. ложки
  • Молоко – ½ стакана
  • Растительное масло для жарки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Фарш для приготовления рулета можно взять любой, подойдет даже смешанный. В фарш добавляем специи, выбиваем одно яйцо ихорошо вымешиваем.

На терке натираем кусок твердого сыра.

На стол или доску застилаем рукав для запекания. С каждой стороны должны остаться припуски, чтобы можно было завязать.

Фарш равномерно распределяем по доске тонким слоем. Сверху добавляем еще один слой – сыра. При желании можно посыпать мелко рубленной зеленью.

Потом фарш аккуратно скручиваем в рулет и на концах закрепляем ниткой или скобами для запекания.

Полученный рулет отправляем в морозилку на три часа.

После этого достаем рулет из морозилки и режем порционно.

Делаем кляр: смешиваем яйца, муку, молоко в одной миске и тщательно взбиваем.

Кусочки рулета вымачиваем в кляре и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжариваем рулеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Можно накрыть крышкой – это позволит им дополнительно пропариться.

Подавать с соусами или зеленью.

Как необычно приготовить мясной рулет

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