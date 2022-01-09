Торт "Три шоколада": готовится за 15 минут без выпекания

Легкие и воздушные десерты, которые не требуют выпекания и затрат большого количества времени, станут приятным дополнением любого праздничного стола. Особенно, если они очень легки в приготовлении и в их составе низкое количество сахара.

Как приготовить торт "Три шоколада" за 15 минут, рассказали в видео "Здорово и быстро".

На приготовление этого торта вам действительно хватит 15 минут. Еще 2-3 часа уйдет на застывание готового торта в холодильнике. Такой торт можно приготовить незадолго до прихода гостей.

Ингредиенты:

Печенье Орео – 180 г

Грецкие орехи – 70 г

Сливочное масло – 80 г

черный шоколад – 90 г

молочный шоколад – 90 г

белый шоколад – 90 г

сливочный сыр – 400 г

Сливки 33% - 200 мл

Орехи и шоколад для декора

Способ приготовления:

Возьмите для торта круглую форму и укройте бортики ацетатной лентой.

Отделите печенье от начинки и перебейте в крошку. Добавьте туда измельченные грецкие орехи и влейте растопленное сливочное масло.

Массу перемешайте и выкладывайте в форму. Сформируйте корж.

Сливочный сыр соедините со сливками, взбейте миксером в однородную пышную массу.

Разделите ее на три части – по 200 граммов. В первую добавьте растопленный черный шоколад.

Во вторую массу – молочный шоколад. В третью – белый шоколад и начинку от Орео.

Выкладывайте начинки на корж в форме и выравнивайте ложкой.

Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа.

Когда торт полностью застынет, снимите с него форму и украсьте орешками и тертым шоколадом.

Как приготовить торт "Три шоколада" без выпечки и за 15 минут