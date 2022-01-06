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Печеночный торт для рождественского стола: готовим любимое блюдо без майонеза

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Четверг 06 января 2022 15:05
Печеночный торт для рождественского стола: готовим любимое блюдо без майонеза Фото: Как приготовить печеночный торт без майонеза (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Печеночный торт – одно из любимых праздничных блюд украинцев. Это отличная сытная закуска, которую готовить легко и просто.

Как сделать печеночный торт без майонеза, рассказала фудблогер Катерина на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 400 г
  • Сливки или молоко – 100 г
  • Мука – 50 г
  • Яйца – 2 шт.

Для начинки:

  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сметана – 300 г
  • Укроп - пучок
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриную печень промыть и почистить. Смешать печень со сливками, яйцами, мукой и специями. Все ингредиенты перебить погружным блендером до однородной массы.

Жарить как блины – на сухой сковороде, по 2-3 минуты. Дать остыть всем коржам.

Пока коржи остывают, готовим начинку.

Овощи моем и очищаем от кожуры. Морковь натереть, а лук мелко порезать. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Дать овощам остыть.

Добавить сметану, выдавить пару зубчиков чеснока и мелко нарезанный укроп. Хорошо вымешать.

Смазывать каждый корж полученной пастой и формировать торт. Для пикантности можно посыпать начинку тертым сыром. А верх торта украсить тертым отварным яйцом и зеленью.

Отправить готовый торт в холодильник на 1 час, чтобы все коржи пропитались.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить королевскую свинину с черносливом в духовке для Рождественского ужина.

А также рассказывали о том, как приготовить необычную сладкую кутью – с халвой и шоколадом.

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