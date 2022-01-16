Такого з м'ясного фаршу ви точно не готували: перевершує за смаком навіть котлети
Стандартні страви з м'ясного фаршу вже порядком набридли й хочеться чогось нового та оригінального? Приготуйте м'ясний рулет в клярі, який на свій смак перевершує навіть котлети.
Як приготувати м'ясний рулет в клярі – читайте в рецепті нижче.
Ця страва годиться як доповнення до гарніру або салату, її можна використовувати на дружніх посиденьках або нагодувати голодних дітей після морозної прогулянки.
Інгредієнти
- Фарш - 500-600 г
- Яйця - 3 шт.
- Твердий сир - 200 г
- Борошно - 2-4 ст. ложки
- Молоко - ½ склянки
- Рослинна олія для смаження
- Сіль, перець - на смак
Спосіб приготування:
Фарш для приготування рулету можна взяти будь-який, підійде навіть змішаний. У фарш додаємо спеції, вибиваємо одне яйце та добре вимішуємо.
На тертці натираємо шматок твердого сиру.
На стіл або дошку застилаємо рукав для запікання. З кожного боку повинні залишитися припуски, щоб можна було зав'язати.
Фарш рівномірно розподіляємо по дошці тонким шаром. Зверху додаємо ще один шар - сиру. Якщо є бажання - можна посипати дрібно рубаною зеленню.
Потім фарш акуратно скручуємо в рулет і на кінцях закріплюємо ниткою або скобами для запікання.
Отриманий рулет відправляємо в морозилку на три години.
Після цього дістаємо рулет з морозилки та ріжемо порційно.
Робимо кляр: змішуємо яйця, борошно, молоко в одній мисці та ретельно збиваємо.
Шматочки рулету вимочуємо в клярі та відправляємо на розігріту сковороду з рослинною олією.
Обсмажуємо рулети на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Можна накрити кришкою - це дозволить їм додатково пропаритися.
Подавати з соусами або зеленню.
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