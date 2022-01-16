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Такого з м'ясного фаршу ви точно не готували: перевершує за смаком навіть котлети

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Неділя 16 січня 2022 19:38
Такого з м'ясного фаршу ви точно не готували: перевершує за смаком навіть котлети Фото: Незвичайне блюдо з м'ясного фаршу (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Стандартні страви з м'ясного фаршу вже порядком набридли й хочеться чогось нового та оригінального? Приготуйте м'ясний рулет в клярі, який на свій смак перевершує навіть котлети.

Як приготувати м'ясний рулет в клярі – читайте в рецепті нижче.

Ця страва годиться як доповнення до гарніру або салату, її можна використовувати на дружніх посиденьках або нагодувати голодних дітей після морозної прогулянки.

Інгредієнти

  • Фарш - 500-600 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Твердий сир - 200 г
  • Борошно - 2-4 ст. ложки
  • Молоко - ½ склянки
  • Рослинна олія для смаження
  • Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування:

Фарш для приготування рулету можна взяти будь-який, підійде навіть змішаний. У фарш додаємо спеції, вибиваємо одне яйце та добре вимішуємо.

На тертці натираємо шматок твердого сиру.

На стіл або дошку застилаємо рукав для запікання. З кожного боку повинні залишитися припуски, щоб можна було зав'язати.

Фарш рівномірно розподіляємо по дошці тонким шаром. Зверху додаємо ще один шар - сиру. Якщо є бажання - можна посипати дрібно рубаною зеленню.

Потім фарш акуратно скручуємо в рулет і на кінцях закріплюємо ниткою або скобами для запікання.

Отриманий рулет відправляємо в морозилку на три години.

Після цього дістаємо рулет з морозилки та ріжемо порційно.

Робимо кляр: змішуємо яйця, борошно, молоко в одній мисці та ретельно збиваємо.

Шматочки рулету вимочуємо в клярі та відправляємо на розігріту сковороду з рослинною олією.

Обсмажуємо рулети на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Можна накрити кришкою - це дозволить їм додатково пропаритися.

Подавати з соусами або зеленню.

Як незвично приготувати м'ясний рулет

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