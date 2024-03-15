Не такий корисний, як всі думали. Лікар пояснив, при який хворобі вітамін D не допомагає

Як вітамін D впливає на депресію

"Частина фахівців у своїй клінічній практиці вважають за краще призначати як рутинний скринінг визначення вітаміну D, припускаючи, що його дефіцит може бути пов’язаний з нестійким або пригніченим настроєм, слабкістю і швидкою стомлюваністю у їхніх пацієнтів. А це, своєю чергою, може бути важливою диференційно-діагностичною умовою при розладах настрою", - каже лікар.

При цьому Скрипник наголошує, що поки немає жодних рекомендацій щодо скринінгу дефіциту вітаміну D у людей з підозрою на психічні розлади, у тому числі й розлади настрою.

Що показують останні дослідження

У січні 2024 року вийшов новий мета-аналіз "Вплив вітаміну D на первинну депресію", який продемонстрував:

прийом вітаміну D не є способом профілактики для розвитку депресії

прийом вітаміну D не полегшував симптоми депресії у пацієнтів з первинною депресією, у яких рівень 25 (OH) D у сироватці крові був нижчим за 50 нмоль/л, тобто з дефіцитом

прийом вітаміну D послаблював симптоми депресії у пацієнтів з первинною депресією, у яких рівень 25(OH) D у сироватці крові перевищував 50 нмоль/л

"Науково обґрунтованих даних щодо прийому вітаміну D як аугментацію основного лікування при депресії, як і раніше, недостатньо. Але здається цікавим, що прийом вітаміну D може бути корисним (у плані зниження симптомів депресії) в першу чергу для людей без його дефіциту", - говорить Скрипник.