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Це мають знати всі водії. Які ліки можуть "зіпсувати" ваші аналізи

Четвер 14 березня 2024 07:25
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Це мають знати всі водії. Які ліки можуть "зіпсувати" ваші аналізи Які ліки показують позитивний результат при тесті на наркотики (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Скрипник

Довідка від психіатра потрібна, коли люди отримують водійські права і дозвіл на зброю, а іноді і при працевлаштуванні. Лікар не може її видати без проходження аналізів. Втім, деякі ліки можуть показати позитивний результат при тесті на наркотики.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психіатра Євгена Скрипника у Facebook.

Які ліки показують позитивний результат при тесті на наркотики

"Медичний огляд у психіатра включає в себе дослідження сечі на наявність чи відсутність опіоїдів, канабіоїдів, седативних чи снодійних засобів, кокаїну, галюциногенів, психостимуляторів", - пояснює лікар.

Він додає, що андидепресанти, нейролептики, нормотиміки при аналізі сечі не показує, а от виявляє: гідазепам (бензодіазепіни), сібазон, феназепам, алпрозолам (ксанакс), бромазепам.

"Бензодіазепіни - це не наркотикии, але перевіряються, тому що до них може розвиватися залежність. Також якщо ви вживали корвалол або барбовал, або корвалтаб - там також є фенобарбітал (барбітурати), який також може показати в тестах", - каже Скрипник.

Як здавати аналізи, якщо приймаєте ці ліки

В аптеці продають експрес-тести на виявлення наркотиків. Вони показують 10 речовин: амфетамін, маріхуана, морфін, метамфетамін, барбітурати, Бензодіазепіни , кокаїн , фенциклідин, метадон, екстазі.

"Перед здачею сечі в лабораторії ви можете самостійно перевірити себе вдома. Період напівиведення гідазепаму 68 години, період повного виведення - 173 години, тобто мінімум 7 днів", - пояснює психіатр.

Він радить зачекати перед тим, як йти до психіатра на профілактичний огляд мінімум 7 днів і не пити гідазепам.

"Якщо виявлять гідазепам, прийдеться пояснювати і здавати повторно аналізи через тиждень. Майте це на увазі", - додає лікар.

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