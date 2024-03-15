Не так полезен, как все думали. Врач объяснил, при какой болезни витамин D не помогает

Как витамин D влияет на депрессию

"Часть специалистов в своей клинической практике предпочитают назначать как рутинный скрининг определения витамина D, предполагая, что его дефицит может быть связан с неустойчивым или подавленным настроением, слабостью и быстрой утомляемостью у их пациентов. А это, в свою очередь, может быть важным дифференциально-диагностическим условием при расстройствах настроения", - говорит врач.

При этом Скрипник отмечает, что пока нет никаких рекомендаций по скринингу дефицита витамина D у людей с подозрением на психические расстройства, в том числе расстройства настроения.

Что показывают последние исследования

В январе 2024 года вышел новый мета-анализ "Влияние витамина D на первичную депрессию", который продемонстрировал:

прием витамина D не является способом профилактики для развития депрессии

прием витамина D не облегчал симптомы депрессии у пациентов с первичной депрессией, у которых уровень 25 (OH) D в сыворотке крови был ниже 50 нмоль/л, т. е. с дефицитом

прием витамина D ослаблял симптомы депрессии у пациентов с первичной депрессией, у которых уровень 25(OH) D в сыворотке крови превышал 50 нмоль/л

"Научно обоснованных данных о приеме витамина D как аугментации основного лечения при депрессии по-прежнему недостаточно. Но кажется интересным, что прием витамина D может быть полезным (в плане снижения симптомов депрессии) в первую очередь для людей без его дефицита", - говорит Скрипник.