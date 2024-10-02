Такий борщ ви ще не готували! Рецепт пісної першої страви з печерицями

Що потрібно для борщу з печерицями

Для того, щоб приготувати пісний борщ з грибами, треба такі продукти:

капуста (маленька) - 1 шт.;

борошно - 1 ст. л.;

печериці - 6-7 шт.;

квасоля - 400 мл;

картопля - 800 г;

цибуля - 1 шт.;

морква - 1-2 шт.;

червоний буряк - 1-2 шт.;

томатний сік - 100 мл;

солодка паприка - 1 ч. л.;

зелень кропу - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати пісний борщ з продуктами

Вважається, що такий борщ можна повністю приготувати за той час, як м'ясо в звичному борщі тільки закипить. Однак квасолю необхідно попередньо відварити, або використовувати консервовану.

Картоплю потрібно почистити від шкірки і нарізати на шматочки. Пересипте картоплю в каструлю, залийте водою, додайте сіль та доведіть рідину до кипіння.

Приготуйте засмажку. Для цього цибулю необхідно почистити та подрібнити, а потім обсмажити в олії до золотистого кольору. Почистьте і натріть моркву, додайте її до цибулі.

Помийте печериці, наріжте їх скибочками та додайте до моркви з цибулею через дві хвилини від початку приготування. Коли інгредієнти рівномірно просмажаться, додайте борошно та перемішайте її з овочами.

Потім додайте спеції, перемішайте все, додайте почищений та натертий буряк. Щоб буряк приготувався швидше та був солодшим, його рекомендують попередньо відварити або запекти. Сирий буряк потрібно всипати в пательню разом з морквою.

Влийте до тушкованих овочів томатний сік. Перемішайте і тушкуйте засмажку до повної готовності овочів і грибів.

До відвареної картоплі додайте квасолю, нашинковану капусту та засмажку. Варіть пісний борщ з печерицями до готовності капусти, а потім прикрасьте його зеленню перед подачею