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Запечені млинці з сиром до Покрови: рецепт смачної страви до свята

Вівторок 01 жовтня 2024 07:45
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Запечені млинці з сиром до Покрови: рецепт смачної страви до свята На Покрову готували калачі, паляниці та млинці (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

За переказами, вранці на Покрову господині готували млинці. Приготувати їх можна з будь-якою начинкою, а надати хрумкої скоринки можна, запікши страву в духовці.

Про те, як готувати запечені млинці з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що потрібно для запечених млинців з сиром

Для того, щоб приготувати запечені млинці з сиром, потрібні такі продукти

  • борошно - 400 г;
  • яйця - 4-5 шт.;
  • кисломолочний сир - 500 г;
  • молоко - 800 мл;
  • олія - 4 ст. л.;
  • масло - 60 г;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • цукор - 80 г;
  • ванільний цукор - 1 пакетик.

Як готувати запечені млинці з сиром

Спочатку просійте борошно - це допоможе уникнути грудочок та зробить тісто більш ніжним. Всипте в борошно сіль та зробіть в центрі невелике заглиблення.

Розбийте в заглиблення в борошні 3 яйця та влийте олію. Якщо яйця великого розміру, достатньо трьох. Менших яєць слід брати чотири.

Вилийте до інгредієнтів половину молока і почніть вимішувати тісто. Коли маса стане однорідною, треба влити решту молока, продовжуючи перемішувати тісто. Готове тісто має бути рідким.

Запечені млинці з сиром до Покрови: рецепт смачної страви до свята

Тісто для млинів має бути рідким (скриншот / Закарпатська Господиня)

Розігрійте пательню. Додавати олію не обов'язково, адже вона вже є в тісті. Вилийте приблизно один ополоник тіста та похитайте посуд, щоб рідина рівномірно покрила дно пательні.

Смажте млинець по 1-2 хвилині з кожного боку, до легкої скоринки. Для сирної начинки змішайте сир зі звичайним та ванільним цукром.

Збийте в окремій мисці яйце, потім влийте його до сиру. Після цього перемніть інгредієнти картоплем'ялкою.

Розріжте млинець навпіл, на заокруглену частину викладіть приблизно одну столову ложку сирної начинки. Накрийте сир боковими частинами млинця, а потім скрутіть його в трубочку.

Запечені млинці з сиром до Покрови: рецепт смачної страви до свята

Запечені млинці з сиром до Покрови: рецепт смачної страви до свята

Як загорнути начинку в млинець (скриншот / Закарпатська Господиня)

Таким методом скрутіть решту млинців до закінчення начинки. Розтопіть вершкове масло та змажте ним форму для випікання. Викладіть млинці в один шар і змажте рештою вершкового масла, після цього викладіть наступний шар млинців.

Розігрійте духовку до 160 градусів, форму для випікання з млинцями накрийте фольгою та випікайте млинці протягом 45 хвилин. Після цього потрібно зняти фольгу та випікати млинці ще протягом 10 хвилин.

Нещодавно ми писали про те, які 5 страв слід приготувати на Покрову.

А також розповідали про 7 забутих традицій на Покрову.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Етнохата, кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

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