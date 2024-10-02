Такой борщ вы еще не готовили! Рецепт постного первого блюда с шампиньонами

Что нужно для борща с шампиньонами

Для того чтобы приготовить постный борщ с грибами, нужно следующие продукты:

капуста (маленькая) - 1 шт.;

мука - 1 ст. л.;

шампиньоны - 6-7 шт.;

фасоль - 400 мл;

картофель - 800 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1-2 шт.;

красная свекла - 1-2 шт.;

томатный сок - 100 мл;

сладкая паприка - 1 ч. л.;

зелень укропа - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить постный борщ с продуктами.

Считается, что такой борщ можно полностью приготовить за то время как мясо в привычном борще только закипит. Однако фасоль необходимо предварительно отварить или использовать консервированную.

Картошку нужно почистить от кожуры и нарезать на кусочки. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения жидкость.

Приготовьте зажарку. Для этого лук необходимо почистить и измельчить, затем обжарить в масле до золотистого цвета. Почистьте и натрите морковь, добавьте ее в лук.

Помойте шампиньоны, нарежьте их ломтиками и добавьте в морковь с луком через две минуты от начала приготовления. Когда ингредиенты равномерно прожарятся, добавьте муку и перемешайте ее с овощами.

Затем добавьте специи, перемешайте все, добавьте очищенную и натертую свеклу. Чтобы свекла приготовилась быстрее и была слаще, ее рекомендуют предварительно отварить или запечь. Сырую свеклу нужно всыпать в сковороду вместе с морковью.

Влейте в тушеные овощи томатный сок. Перемешайте и тушите зажарку до полной готовности овощей и грибов.

К отварному картофелю добавьте фасоль, нашатованную капусту и зажарку. Варите постный борщ с шампиньонами до готовности капусты, а затем украсьте его зеленью перед подачей