Тетеря: улюблена козацька страва з пшона

Тетеря - популярна серед козаків пшоняна страва, схожа на куліш. Друга назва тетері - "рябко", яку каша отримала через свій колір. Зазвичай цю страву готували без м'яса, проте могли заправляти салом.

Що потрібно для тетері

Для того, щоб приготувати козацьку кашу тетерю, потрібні такі продукти:

пшоно - 1 стакан;

молоко (жирність 2,5%) - 2 стакани;

вода - 2,5-3 стакани;

масло вершкове (жирність 82%) - 2 ст. л.;

борошно гречане - 3 ст. л.;

сіль - до смаку.

Як готувати тетерю

Як готували тетерю козаки

Найчастіше козаки готували каші, найвідомішою з яких стала козацька тетеря. Також її вважають різновидом юшки, яку їли в морських походах.

Попри те, що поблизу запорізьких земель жило багато диких тварин, м'ясні страви переважно були святковими, аніж на кожен день. Через це каші здебільшого готували без додавання м'яса.

Щоб тетеря була більш ситною, до неї додавали засмажку з цибулі або присмажену цибулю з салом. Іноді цю пшоняну кашу могли заправляти квасом та хріном, додаючи і часник.

Коли була можливість, тетерю могли готувати на рибній, а то й м'ясній юшці. А от спосіб приготування тетері дещо відрізнявся в селянському побуті - її заправляли не борошном, а житніми чи гречаними сухарями, які попередньо замочувалися в квасі.

Як приготувати тетерю без квасу

Спочатку готують пшоняну кашу. Для цього крупу необхідно промити, а потім висипати в каструлю та залити 2 стаканами води.

Додайте сіль до смаку, та доведіть кашу до кипіння. Після цього потрібно зменшити вогонь і готувати тетерю, допоки крупа не вбере всю воду.

Тоді потрібно влити молоко і готувати козацьку кашу протягом 20-25 хвилин. Гречане борошно залийте водою так, щоб утворилося рідке тісто, як для млинців.

За 5 хвилин до закінчення приготування тетері влийте рідке тісто з гречаним борошном. Перед подачею додайте сіль до смаку, масло, і ретельно перемішайте тетерю.

Щоб страва була ситнішою, до неї можна додати тушковане або обсмажене м'ясо та прикрасити улюбленою зеленню.