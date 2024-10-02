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Такий борщ ви ще не готували! Рецепт пісної першої страви з печерицями

Середа 02 жовтня 2024 07:45
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Такий борщ ви ще не готували! Рецепт пісної першої страви з печерицями Пісний борщ можна зробити ситним, додавши гриби (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Борщ, національну страву української кухні, зазвичай готують з м'ясом та салом. Але пісний борщ може бути наваристим і ситним, якщо варити його з печерицями та квасолею.

Про те, як готувати пісний борщ з печерицями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для борщу з печерицями

Для того, щоб приготувати пісний борщ з грибами, треба такі продукти:

  • капуста (маленька) - 1 шт.;
  • борошно - 1 ст. л.;
  • печериці - 6-7 шт.;
  • квасоля - 400 мл;
  • картопля - 800 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • морква - 1-2 шт.;
  • червоний буряк - 1-2 шт.;
  • томатний сік - 100 мл;
  • солодка паприка - 1 ч. л.;
  • зелень кропу - до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати пісний борщ з продуктами

Вважається, що такий борщ можна повністю приготувати за той час, як м'ясо в звичному борщі тільки закипить. Однак квасолю необхідно попередньо відварити, або використовувати консервовану.

Картоплю потрібно почистити від шкірки і нарізати на шматочки. Пересипте картоплю в каструлю, залийте водою, додайте сіль та доведіть рідину до кипіння.

Приготуйте засмажку. Для цього цибулю необхідно почистити та подрібнити, а потім обсмажити в олії до золотистого кольору. Почистьте і натріть моркву, додайте її до цибулі.

Помийте печериці, наріжте їх скибочками та додайте до моркви з цибулею через дві хвилини від початку приготування. Коли інгредієнти рівномірно просмажаться, додайте борошно та перемішайте її з овочами.

Потім додайте спеції, перемішайте все, додайте почищений та натертий буряк. Щоб буряк приготувався швидше та був солодшим, його рекомендують попередньо відварити або запекти. Сирий буряк потрібно всипати в пательню разом з морквою.

Влийте до тушкованих овочів томатний сік. Перемішайте і тушкуйте засмажку до повної готовності овочів і грибів.

До відвареної картоплі додайте квасолю, нашинковану капусту та засмажку. Варіть пісний борщ з печерицями до готовності капусти, а потім прикрасьте його зеленню перед подачею

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