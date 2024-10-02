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Такой борщ вы еще не готовили! Рецепт постного первого блюда с шампиньонами

Среда 02 октября 2024 07:45
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Такой борщ вы еще не готовили! Рецепт постного первого блюда с шампиньонами Постный борщ можно сделать сытным, добавив грибы (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Борщ, национальное блюдо украинской кухни обычно готовят с мясом и салом. Но постный борщ может быть наваристым и сытным, если варить его с шампиньонами и фасолью.

О том, как готовить постный борщ с шампиньонами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для борща с шампиньонами

Для того чтобы приготовить постный борщ с грибами, нужно следующие продукты:

  • капуста (маленькая) - 1 шт.;
  • мука - 1 ст. л.;
  • шампиньоны - 6-7 шт.;
  • фасоль - 400 мл;
  • картофель - 800 г;
  • лук - 1 шт.;
  • морковь - 1-2 шт.;
  • красная свекла - 1-2 шт.;
  • томатный сок - 100 мл;
  • сладкая паприка - 1 ч. л.;
  • зелень укропа - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить постный борщ с продуктами.

Считается, что такой борщ можно полностью приготовить за то время как мясо в привычном борще только закипит. Однако фасоль необходимо предварительно отварить или использовать консервированную.

Картошку нужно почистить от кожуры и нарезать на кусочки. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения жидкость.

Приготовьте зажарку. Для этого лук необходимо почистить и измельчить, затем обжарить в масле до золотистого цвета. Почистьте и натрите морковь, добавьте ее в лук.

Помойте шампиньоны, нарежьте их ломтиками и добавьте в морковь с луком через две минуты от начала приготовления. Когда ингредиенты равномерно прожарятся, добавьте муку и перемешайте ее с овощами.

Затем добавьте специи, перемешайте все, добавьте очищенную и натертую свеклу. Чтобы свекла приготовилась быстрее и была слаще, ее рекомендуют предварительно отварить или запечь. Сырую свеклу нужно всыпать в сковороду вместе с морковью.

Влейте в тушеные овощи томатный сок. Перемешайте и тушите зажарку до полной готовности овощей и грибов.

К отварному картофелю добавьте фасоль, нашатованную капусту и зажарку. Варите постный борщ с шампиньонами до готовности капусты, а затем украсьте его зеленью перед подачей

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